De explosieve fotografie van Ken Hermann

Fotograaf Ken Hermann laat ons zien dat naar foto’s kijken heel opwindend kan zijn. In zijn fotoserie Explosion 2.0 zien we hoe hij getracht heeft om perfect getimede foto’s te maken van explosies. Hermann maakte voordien veel foto’s van interessante plaatsen en culturen, maar nu heeft hij ervoor gekozen om echte risico’s te gaan nemen en dat “in naam van de kunst”.

“Explosion 2.0 is mijn persoonlijk project en het is de tweede fotoserie in een reeks van twee,” vertelt de kunstenaar aan The Creators Project. “Deze keer werkte ik samen met een vuurwerkprofessional, die verantwoordelijk was voor de explosies. Bij de eerste fotoserie heb ik namelijk bijna een heel veld in brand gestoken met wat zelfgemaakte explosieven.”

De explosies bestaan uit verschillende soorten vuurwerk en de ontsteking gebeurt van op een veilige afstand met een ontstekingsmechanisme. Soms werd het vuurwerk een beetje aangepast om het juiste beeld en gevoel te creëren. Alle foto’s werden trouwens genomen met een stroboscoop.”

“De explosies werden gefotografeerd op locatie en de uitdaging daarbij was om de explosie precies op het juiste moment vast te leggen. Er zijn veel dingen die je niet op voorhand kunt plannen, maar dat is net wat ik zo leuk vind aan dit soort projecten. Je weet nooit precies wat er zal gebeuren.”

Om meer van het werk van Ken Hermann te zien, kun je terecht op zijn website.