De extreme brand in de Grenfell Tower door de ogen van de brandweer

Als je een béétje een stoer kind was is de kans groot dat je later brandweerman of -vrouw wilde worden. Niemand die op jonge leeftijd heroïsche dromen koestert wil later accountmanager worden of marketingstrateeg worden, maar vlammenzeeën blussen en mensen uit brandende huizen redden spreekt tot de verbeelding. En terecht. In een brandweeroutfit van een paal naar beneden roetsjen, in een gigantische brandweerwagen springen en met gierende banden en sirenes door de straten scheuren om mensenlevens te redden of verwoestende vuurmonsters te bevechten ís ook gewoon echt een stuk wilder dan accounts managen of marketingstrategieën uitdenken.

Discovery volgde voor de documentaireserie Inside The London Fire Brigade een jaar lang de vuurvechters uit de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Als kijker krijg je een uniek kijkje achter de schermen van de dagelijkse woeste werkzaamheden van de brandweer, met name dankzij de indrukwekkende beelden van de bodycams die brandweerlieden droegen tijdens hun werk. We zien woekerende fikken, andere noodsituaties en hun zenuwslopende werkzaamheden bijna letterlijk door de ogen van de brandweer.

Videos by VICE

In de eerste aflevering van Inside The London Fire Brigade ga je als kijker mee met de Londense brandweerbrigade terwijl ze vechten tegen een van de ergste branden van de eenentwintigste eeuw: de brand in de Grenfell Tower, in juni van dit jaar. De brand verspreidde zich razendsnel en het duurde zestig uur voor het vuur compleet gedooft was. Pas vijf maanden later kon de politie het totaal aantal doden vaststellen, vanwege langdurig onderzoek naar veel vermiste mensen. Zeker 71 jonge kinderen, studenten, complete gezinnen en ouderen konden niet aan de vuurzee ontkomen en overleden in de woontoren.

Hoe vecht je tegen een gruwelijke brand van vierentwintig verdiepingen hoog, waar honderden mensen allemaal tegelijkertijd om jouw hulp roepen? En hoe vreselijk moet het voelen om niet in staat te zijn om al deze honderden mensen te kunnen redden? Tijdens het kijken naar deze serie begrijp je die dingen wat beter.

Al snel na de ramp verschenen gedetailleerde beschrijvingen van getuigen en overlevenden, die mensen wereldwijd ontroerden en shockeerden. Inside The London Fire Brigade geeft ons nu ook de getuigenissen van de Londense brandweer, en laat hen de situaties vanuit hun perspectief omschrijven. We zien onder andere de eerste reacties van brandweerlieden op het moment dat ze bij de brandende toren arriveren, we zien beeldmateriaal gemaakt met telefoons en bodycams en emotionele interviews met de brandweerlieden die ter plaatse waren.

Kijk vanaf 12 december 20:30 elke dinsdag naar Inside The London Fire Brigade op Discovery.