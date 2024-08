De Facebookgroep waar mannen naaktfoto’s van hun dates deelden

Bang dat je iets van VICE mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je in!

Ik heb gedate met een gast die me over een pagina, waar mannen elkaar dating adviezen geven en intieme foto’s delen van hun laatste vangst.



Het laatste wat ik me afvroeg toen ik op weg was naar mijn date met Tom, die ik via een datingapp had ontmoet, was: “Zou mijn foto straks online staan als ik met hem naar bed ga?” Maar van 2016 tot vorige maand was er een reële kans dat dat zou gebeuren. En dat die foto beoordeeld zou worden door een stuk of zevenduizend mannen van over de hele wereld.

De 29-jarige Tom, aantrekkelijk en ad rem, leek een hele normale jongen. Na een halfuur ongemakkelijk gekletst te hebben – zoals je doet op een eerste date – begon hij over een Facebookgroep waar hij lid van is. In die groep geven mannen elkaar tips om een succesvol datingprofiel op te stellen. Hij vergeleek het met The Game, een boek uit 2005 waarin de auteur schrijft over de gemeenschap van pickup artists, een gemeenschap van mannen met sikjes die “praten met vrouwen” als een professionele sport beschouwen.

Na de date vond ik de facebookgroep, die is opgericht door de 28-jarige Alex Vilenchik. Vilenchik wordt op de website van de Sopot Summit 2018, een “episch pick up event” in Polen, omschreven als “online game coach.” Zijn belofte is simpel: Mannen leren hoe ze succesvol online kunnen daten, of hoe ze met zo veel mogelijk vrouwen van verschillende datingsites naar bed kunnen gaan.



De groep is onderdeel van een “handzame gids voor het in bed krijgen van vrouwen via Tinder en andere apps,” van 169 dollar (149 euro) die “onmiddellijk resultaat” belooft. Leden geven elkaar tips over profielfoto’s, openingszinnen en hoe ze een gesprek gaande kunnen houden. De meest trotse leden delen ook foto’s. Foto’s van naakte vrouwen, of vrouwen in ondergoed, waarop hun gezichten onherkenbaar zijn gemaakt. Ze staan in poses waarvan je direct weet dat ze niet voor zevenduizend wildvreemden bestemd zijn. Of nog erger, de foto’s zijn van achteren gemaakt, waarbij je duidelijk ziet dat de vrouwen geen idee hadden dat ze werden gefotografeerd.

Toen ik Vilenchik vroeg of de groepsleden – die al twee jaar foto’s maken en uploaden – toestemming aan de vrouwen vragen, antwoordde hij: “We hebben een grote, actieve groep en als we tijd hebben, verwijderen we mensen die zich niet aan de voorwaarden houden. Naaktfoto’s worden meteen gedetecteerd door Facebook, dus die zijn er niet.” Hij verzekerde me dat bijna alle vrouwen waarmee hij seks heeft gehad en van wie hij foto’s heeft gedeeld, er geen problemen mee hebben.

Bijna alle reacties onder de foto’s gaan over de lichamen van de vrouwen op de foto’s. “Damn, deze meid is echt gekomen om te neuken,” schrijft een gebruiker onder een foto uit augustus, waarop een meisje in een topje en rok een deur opent. “Ze is geneukt, ja”, antwoordt de fotograaf. Hij lijkt op een Poolse Justin Bieber en heeft 35.000 volgers op Instagram. Ik ben opgelucht dat ik mezelf niet tegenkom. De laatste post van Tom is van februari en daar zitten geen foto’s bij.

Nadat ik de site had gevonden, belde ik Tom om erover te praten. Hij geeft toe dat de groep een grens over is gegaan, maar reageert nonchalant als ik vraag waarom hij er niet uit is gegaan of een melding heeft gedaan. Hij begrijpt dat mensen dit zien als iets verschrikkelijks, maar lijkt niets te begrijpen van privacyschending en de schade die je vrouwen kan aanbrengen.

“Ik denk dat de meeste jongens dit niet bedenken, omdat wij niet weten wat de consequenties zijn. Ik ken geen enkel meisje dat hier emotionele schade aan heeft overgehouden. Het is net als Twitter of Instagram, soms zie je iets waar je het niet mee eens bent, maar je voelt je niet per se geneigd om actie te ondernemen of het te rapporteren.”

“Ik vond het interessant om in een groep te zitten waar mensen over hun ervaringen kunnen praten en zichzelf daardoor kunnen verbeteren. Het is niks nieuws dat jongens daten en zich daarna online afvragen of ze iets verkeerd hebben gedaan. Ik denk dat het goed is dat mannen zo’n besloten groep hebben waar ze over deze dingen kunnen praten en kunnen analyseren wat ze wel- en niet goed doen.”

Het idee dat er een plek was waar mannen hun stem konden laten horen zonder veroordeeld te worden, hield Tom in de groep. En dat is begrijpelijk. Maar je kan elkaar natuurlijk ook adviseren zonder foto’s te delen van vrouwen die naakt op je bed liggen.

Toen ik naar de lijst met leden keek, werd me duidelijk dat er veel succesvolle en populaire mannen in zitten. Een van hen is een pianist die ooit een Grammy heeft gewonnen en meer dan vierduizend volgers op Twitter heeft. Een ander is een Italiaanse DJ die op de foto staat met Shakira en David Guetta.

Dit zijn geen mannen die sociaal zwakbegaafd zijn. De camouflage van deze heren is juist het meest zorgwekkend. Aan de ene kant zijn ze welbespraakt en snappen ze sociale normen, waardoor ze vrouwen in bed kunnen krijgen. Aan de andere kant lijken ze totaal geen empathie te voelen.

Deze mannen willen gewoon seks en zien dat als een natuurlijk recht. Ze zien vrouwen slechts als speelpoppen de hulpjes om hun behoeften te voorzien.

In een discussie beweert een gebruiker dat seks alleen leuk moet zijn voor mannen, niet voor vrouwen. Vilenchik heeft hem verwijderd en zegt: “Zijn ideeën komen uit een duistere plek en zijn extreem ongezond.” Een andere beheerder van de groep noemt die gebruiker “zuur en onzeker.” Een ander zegt: “Dit is echt belachelijk, dit is hoe verkrachters ontstaan.”

“Er zijn vrouwen die webinars met me hebben gedaan voor de groep,” vertelt Vilenchik me in een mail. “Ik kan je zo links sturen naar feministische groepen met meer dan honderdduizend leden, die naaktfoto’s van mannen plaatsen. Dat lijkt op grote schaal geaccepteerd te worden door Facebook, journalisten en media als VICE.”

Ik vroeg Vilenchik naar de namen van die groepen, zodat ik onderzoek kon doen. Hij moet daar nog op reageren. Ik heb het in September gevraagd.

Een paar van de comments onder een foto van een vrouw die een deur opendoet.

Toen Facebook gewaarschuwd werd dat dit account bestond, werd de groep binnen 48 uur verwijderd, net als de accounts van Vilenchik en de andere vier beheerders. Maar de zes moderators en de meest actieve gebruikers zijn er nog.

Dat deze groep zo lang ongestoord heeft kunnen bestaan, roept de vraag op of Facebook genoeg doet om zijn gebruikers te beschermen en om dit soort groepen met schadelijke content te straffen. De site heeft onder vuur gelegen toen ze kinderporno over het hoofd zagen, en kort geleden nog voor het niet detecteren van handel in beschermde diersoorten in Thailand. Dit onderwerp is banaler. Iedere vrouw die de pech heeft dat ze met één van deze mannen afspreekt, kan online gezet worden.

Een woordvoerder van Facebook reageerde als volgt op het onderzoek: “we weten dat intieme foto’s soms zonder toestemming gedeeld worden en dat gaat tegen onze waarden en regels in. We hebben deze groep verwijderd en dat heeft direct effect. We hebben geïnvesteerd in goede technieken waardoor we nieuwe pogingen om ongepaste foto’s op Facebook, Messenger en Instagram te delen kunnen voorkomen. We zullen blijven samenwerken met experts om hulp te bieden aan mensen die eventuele schade hebben opgelopen door dit gedrag.”

Ik weet niet of Tom hierna door zal gaan met de tips van Vilenchik als hij dit leest. Ik weet ook niet of dit artikel andere mannen zal tegenhouden om dit ook te gaan doen. Wat ik wel weet is dat Tom, en 7319 andere mannen, toestonden dat leden van de groep intieme foto’s van vrouwen deelden, zonder hun toestemming.