De fantastische uitvindingen die met EU-subsidies tot stand zijn gekomen

De EU kost geld, zeggen haters weleens. Maar ze vergeten wat we er allemaal voor terugkrijgen. Vrede, om maar wat te noemen. En bondgenoten om ons te helpen dealen met klimaatverandering en het gezamenlijk opvangen van vluchtelingen. Goedkoop dataroamen in het buitenland. Bescherming tegen Amerikaanse bedrijven die ons willen overspoelen met fastfood en andere troep. Een halfjaar lang je Erasmusbeurs opzuipen en internationaal rondneuken – allemaal op kosten van Europa.



Bovendien levert de EU ons ook nog een heleboel geinige bonusdingen op waar je nooit iemand over hoort. Uitvindingen die getuigen van grenzeloze fantasie, bedenksels die nooit gerealiseerd hadden kunnen worden als de makers afhankelijk waren van kleingeestige nationale regeringen met een boekhoudersmentaliteit.

Videos by VICE

Gebrek aan visie kun je het Europees Parlement niet verwijten, maar de presentatie laat soms te wensen over. Op hun website zijn de gefinancierde projecten terug te vinden als ellenlange lijsten vol vage termen en filmpjes die uit het VHS-archief van een natuurkundelab uit de jaren tachtig lijken te komen. In die lijsten wordt geen onderscheid gemaakt tussen saaie projecten (armoedebestrijding, praktijkscholen) en fantastische voortbrengsels van de collectieve Europese geest. Ik ploegde me door de website en zette de pareltjes op een rij. Want door samen te werken kom je veel verder, en het is leuk om daar even bij stil te staan op de dag van de verkiezingen.

De ULTRABAK-broodbaktechniek

Je kent het wel: brood. Maar wist je ook dat er in het Brabantse Sint-Oedenrode een bedrijf zit dat met Europese steun een spectaculaire nieuwe techniek heeft ontwikkeld om ultrabrood te bakken met ultrasound? Ultrasound, of ultrasoon geluid, is geluid dat te hoog is om met het menselijk oor te horen. Daar heb je dus niks aan, zul je denken. Fout! Je kunt er beter brood mee bakken.

In dit filmpje zie je hoe dat ongeveer werkt. Het brood ligt in een Franse fabriek te gisten in een soort koelcellen die vochtig worden gehouden met nanomist. Die mist wordt (als ik het goed heb begrepen) opgewekt met behulp van ultrasound. Zo gist het brood beter, zonder dat het klef en nat wordt. “Je kunt dat testen door aan het brood te voelen, de standaardtest van bakkers,” legt de nagesynchroniseerde medewerker van Franse broodfabriek uit. Het tevreden gezicht dat hij trekt na deze test zegt genoeg: dit brood is heerlijk. De Duitse fabriek die je later in het filmpje ziet, doet er nog een schepje bovenop, met een broodscanner. Zo kan wetenschappelijk worden aangetoond dat ons superieure ultrasound-cyberbrood ook écht het allerknapperigst is. En ondanks alle high-tech die erbij komt kijken, is deze manier van broodbakken alsnog energiebesparend. Wow.

Brood in de broodscanner

Het resultaat: superieur knapperig cyberbrood met ultrasound (beeld via YouTube)

Torqway

Sommige ideeën zijn op zichzelf prima, maar als je ze combineert ontstaat er niets minder dan pure magie. Dat weten Europeanen als de beste: de curryworst (curry + worst) en de chocoladecroissant (chocolade + croissant) zijn slechts twee voorbeelden hiervan. Deze fantastische uitvindingen krijgen nu, dankzij een Pools bedrijf en een zak EU-geld, gezelschap van een hybride tussen de Segway en de crosstrainer.

De Segway heeft als voordeel dat je zonder inspanning vooruit komt, terwijl je je op de crosstrainer kunt inspannen zonder vooruit te komen. Combineer deze twee, en je hebt de Torqway, waarop je jezelf voortbeweegt, maar ook in beweging blijft. Het apparaat is bedoeld voor mindervalide mensen die niet te veel stil willen zitten, maar zoals je in dit promofilmpje ziet, staat de Torqway iedereen goed. Trek je polo en/of tennisrokje uit de kast en geef flaneren door de Europese binnensteden een nieuwe dimensie! En als rijden op de Torqway je gevaarlijk lijkt, kun je altijd nog deze airbag-sjaal aanschaffen, die ook met Europees geld tot stand kwam.

Het glamoureuze leven van dew Torqway-rijder (beeld via YouTube)

Led-straatlantaarns in Venlo

De PVV is, naast Jezus Leeft, nog de enige partij die stante pede en zonder referendum uit de EU wil stappen. Dat uitgerekend Geert Wilders van de Unie af wil is pijnlijk, want dankzij de EU hebben ze nu 16.000 led-straatlantaarns in zijn hometown Venlo, waar hij een flinke achterban heeft. Wel lekker die energie- en geldbesparende straatlantaarns binnenhalen, maar vervolgens spugen op alle andere vormen van Verlichting.

Politieratten

Vraag een willekeurige euroscepticus wat-ie wil, en zij zal zeggen: meer blauw op straat. Maar agenten zijn duur en veel mensen voelen zich er te goed voor om een popo te worden. Je zou het een hondenbaan kunnen noemen, maar ook politiehonden zijn nogal prijzig. De oplossing? Politieratten. En nee, dat is geen pleonasme.

Met hulp van de EU werden er in Nederland politieratten getraind. Goedkope arbeidskrachten, en het reukorgaan van de rat is het neusje van de zalm. Ratten kunnen bijvoorbeeld een Marlboro-sigaret onderscheiden van een imitatie-Marlboro-sigaret, en het was dan ook de bedoeling dat ze werden ingezet tegen sigarettensmokkelaars. Maar wacht! Ze bleken nog veel meer te kunnen. De ratten Derrick, Magnum, Poirot en Jansen & Janssen, die in 2014 bij de Nederlandse politie kwamen werken, konden onder andere kruitresten ruiken op mensen die verdacht werden van vuurwapengebruik. Het zou mij niks verbazen als ze inmiddels getraind zijn op de combinatie chai latte/wierook/cocaïne zodat ze yogasnuivers kunnen opsporen.

3D-modellen van grotten en kastelen

Kastelen en grotten zijn flinke publiekstrekkers voor Europa, en terecht: ze bieden de kans om een glimp op te vangen van ons avontuurlijke verleden. Toch hebben ze ook een nadeel, want zowel kastelen als grotten zijn nogal tochtig, en ze willen nog weleens uit elkaar vallen. Daarom is het fijn dat er nu wordt gewerkt aan een Internet of Historical Things and 3D new Cultural Worlds. In dit virtuele museum kun je gedetailleerde 3D-modellen van kastelen en grotten bekijken, zonder dat er ineens een koude druppel vanaf een stalachtiet in je nek valt. En behalve dat je er niet in het echt heen hoeft, blijven de bezienswaardigheden ook nog eens voor altijd bestaan op het internet. Wat er ook gebeurt. Zo bevindt het kasteel op de foto hieronder zich in het Engelse Cheshire, dat door de Brexit straks geen deel van de EU meer zal zijn. De 3D-scan van dat kasteel nemen ze ons in ieder geval niet meer af!

3D-scans van een grot (links) en een kasteel (beeld via YouTube)

Ultracoole Planeten in het Trappist1-sterrenstelsel

De EU gaf wat geld aan België voor een robottelescoop. Daarmee speurden ze, onder de projectnaam SPECULOOS, naar andere planeten waarop mogelijk leven is, en met succes. De Belgen stuitten op een planeet die op Wikipedia wordt omschreven als een “ultra-cool, red dwarfstar”, die samen met zes andere planeten het sterrenstelsel Trappist-1 vormt. Amerikaanse wetenschappers noemden een planeet recent HD21749b, maar in Europa noem je je planeet gewoon naar je beste exportproduct. Er is water gevonden op drie van de Trappistenplaneten, wat betekent dat er mogelijk leven is, en met een beetje geluk zelfs in een brouwerij. Wie weet wonen er wel buitenaardse Belgen in Trappist-1.

Dit was slechts een kleine greep uit alle projecten die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd met EU-geld. Het allermooiste is: ook jij kunt gesubsidieerd iets toevoegen aan de Europese vooruitgang: gebruik je fantasie, vraag subsidie aan, en maak al je bizarre dromen waar.