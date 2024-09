De favoriete liedjes uit 2016 van Jameszoo

In december blikken we terug met enkele Nederlandse artiesten die dit jaar uitmuntende platen uitbrachten, door naar hun eigen favoriete tracks van het jaar te vragen.

Weinig Nederlandse dj’s zijn zo leuk en onnavolgbaar als Jameszoo: hij is in staat om van een lompharde traprammer naar een psychedelische Turkse funktrack te schakelen, dan weer een maffe jazzcompositie te draaien en dan weer een Jimi Hendrix-klassieker. Zijn dj-sets op onder andere Best Kept Secret, Lowlands en REC. waren heerlijk en zijn liveshows met kwartet of kwintet werden beter en beter.

Videos by VICE

Zijn debuutalbum Fool verscheen dit jaar eindelijk op Brainfeeder, waar ook gelijkgestemden als The Gaslamp Killer rondlopen. Veel mensen zullen Fool bestempelen als nogal experimentele piepknor, maar het is een heerlijk vrij en jazzy album waar dezelfde melodie soms schaamteloos irritant en dan weer prachtig kan klinken.

We vroegen hem naar zijn favoriete liedjes van het jaar.

Kodak Black – Like Dat

Dit is een van mijn favoriete nieuwe rappers. Like Dat, No Flockin en SKRT zijn allemaal loeihard. Het is niet bepaald genuanceerde muziek, maar dat is dan ook gelijk weer de charme van zijn releases.

Mark Pritchard – Beautiful People (ft. Thom Yorke)

Thom Yorke en Mark Pritchard samen: een droomcombo. Het is sowieso een van mijn favoriete albums van dit jaar. Heel zijn album staat vol met perfecte collabs, met onder andere Linda Perhacs, Beans en Bibio. Het is genuanceerde muziek en best een verademing in het huidige releaseland.

Julian Sartorius – Cymbal Solo

Mijn favoriete drumsolo van dit jaar. Julian Sartorius is een Zwitserse drummer die onder andere verantwoordelijk voor bijna alle drums op mijn album.

John Zorn – Comet

John Zorn is een interessante componist en muzikant. Zijn band Naked City is een aanrader. Zorn heeft een flinke discografie op zijn naam staan en is niet voor een gat te vangen.

Bibio – Petals

Dit is een van mijn favoriete nummers van zijn plaat Mineral Love, die dit jaar op Warp uitkwam. Naast dat hij een neusje heeft voor sonische melancholie is hij ook niet bepaald een verkeerde muzikant.

Taylor McFerrin – Postpartum (Dorian Concept Remix)

Een prachtremix van Dorian Concept, die eerder dit jaar digitaal uitkwam op Brainfeeder.

James Blake – I Need A Forest Fire (ft. Bon Iver)

Dit is gewoon mijn favoriete song van het jaar.

Fire! – She Sleeps, She Sleeps

De Zweedse saxofonist Mats Gustafsson met zijn Fire!-formatie: pure oerkracht.

Mr. Oizo – Sea Horses – All Wet (ft. Tetanos)

Mr. Oizo is nog steeds een van de beste clubproducers. Een aantal nummers op zijn nieuwe album All Wet zijn weer A+.

Thundercat – Untitled New Song

Er is een nieuw Thundercat-album onderweg!