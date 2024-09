​De favoriete Nederlandse dj-mixen uit 2016 van Luc Mastenbroek (De School)

Toen wij onze internationale lijst favoriete dj-mixen van 2016 publiceerden, reageerde de programmeur van De School wat gepikeerd. Luc Mastenbroek hoopte op een eigenwijze ode aan de Nederlandse scene. Een plus een is twee, dus maakte Luc voor ons een lijst met zijn favorieten van het jaar. Take it away, Luc!



Afgelopen jaar zag ik vrijwel dagelijks nieuwe mixen van vrienden en vrienden van vrienden verschijnen. Het was onmogelijk bij te houden. Op kantoor, thuis of op de fiets heb ik de neiging elke mix die met een geblokte kick begint over te slaan, maar er waren er dan ook genoeg die zich aan dit stramien onttrokken.

Videos by VICE

Op het eiland waar ik opgroeide droegen de bleke heavy metal types (de alto’s) shirts waarop Anti Hiphop Alliance gedrukt stond. Als je voor het ene was, dan moest je wel tegen het ander zijn, met een afkeer van een hele cultuur als gevolg. Toen ik mijn tien favoriete mixen van afgelopen jaar onder elkaar zette, zag ik precies het omgekeerde als constante: de som der delen is muziek voor kids in Patta-shirts die The Smiths diggen, of die na een nacht in OCCII op de fiets naar Young Thug luisteren. Mixen zonder ironie, over grenzen.

1. Carista – Modern Intimacy

Geen mix die dit jaar beter liet horen dat niet het grote verschil, maar de intimiteit losse delen samen het best doet klinken.



2. Vic Crezée – Whatever Forever #018

Whatever Forever klinkt als een tocht van de Pacific via de Texaco langs The Minds, eindigend op de Zeedijk aan de bar naast een taxichauffeur die ook geen sigaretten meer heeft.



3. Izabel – Lullabies for Insomniacs @ NTS

Gekatalyseerd door Red Light Records en Red Light Radio raakte ambient steeds verder op de voorgrond in Nederlandse clubcultuur. Izabel’s dj-sets, platenlabel Lullabies for Insomniacs en strak gecureerde podcastserie zijn allemaal een reden je laptopscherm dicht te klappen en met een kop rooibosthee verder te luisteren.



4. Elias Mazian – Private Hearts #3

Bruine ogen, blonde haren, fluisterend in de microfoon dat de wereld a little more love nodig heeft. Het perfecte ontbijt om een koude ochtend te laten smelten.



5. Future Vintage 261 op Red Light Radio

Niets vat Amsterdam in 2016 zo goed samen als een radioshow waarin SMIB naast Haruomi Hosono wordt gedraaid. Besef daarnaast dat vóór deze show al tweehonderdzestig afleveringen verschenen waarin de afstanden tussen beats uit LA, Egyptische jazz en Britpop werden gerelativeerd.



6. Interstellar Funk Red Light Radio 31-03-2016

Elke show van Interstellar Funk klinkt alsof de taperecorder wordt aangezet, de tafels en stoelen aan de kant geschoven, en de oude synths en drumcomputers aangesloten voor een lange sessie.



7. Oceanic – Drift mix

Nederlandse festivals werden een tijdje gedomineerd door muziek met breaks die zo bol staan van opgeklopte emotie dat ze uiteindelijk aan niets refereren en als suizende ballonnetjes de leegte in schieten. Oceanic draait precies het tegenovergestelde en gaat ingetogen af op de essentie: ritme.



8. Beesmunt Soundsystem – Boiler Room

Bij mij thuis op het Rokin werd op een avond een Beesmunt Boiler Room Streaming Party georganiseerd en in de comment-sectie van de livestream kwamen de zeurkids er niet tussen omdat Amsterdammers er achter elkaar mooi herinneringen ophaalden.



9. Esther Duijn RA Podcast

Een mix donker als aarde, geënt op Tresor, opgenomen in een Amsterdamse kelder, aflopend in Dark Days van DJ Shadow.



10. Woody & Bredt – Deep Sea Discotheque voor 3voor12 Den Haag

Deep Sea Discotheque, een uit de hand gelopen schoolfeest vanuit de Kunstacademie van Den Haag, is misschien wel het leukste feest van het land. IJzersterk thema ook: “Je kan er zoveel mee, bijvoorbeeld qua aankleding: van karpers tot dobbertjes of gewoon blauw. Een zee van inspiratie.”



Krijg je niet genoeg van mooie lijstjes? Check in ons eindejaarsdossier ook de lievelingsliedjes van onder andere Jameszoo, Weval en Noisia en de beste Nederlandse tracks van 2016.