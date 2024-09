De favoriete tracks uit 2016 van A Made Up Sound

In december blikken we terug met enkele Nederlandse artiesten die dit jaar uitmuntende platen uitbrachten, door naar hun eigen favoriete tracks van het jaar te vragen.

Ben UFO, Objekt, Cosmin TRG: allemaal staken ze het afgelopen jaar veren in de reet van A Made Up Sound, het experimentele alias van Dave Huismans. In de afgelopen zeven jaar bracht hij een flinke handvol tracks uit via zijn gelijknamige label A Made Up Sound. Soms richting nietsontziende broken beat, soms gruizige techno en dan weer een synthjam die tegelijkertijd knetterhard en ontroerend is. Dit jaar trekt hij de stekker uit het label – het alter-ego blijft gelukkig wel bestaan – met een van de beste compilaties van het jaar. Wij vroegen Huismans daarom eens naar zijn eigen favoriete tracks van 2016.

Videos by VICE

Ploy – Move Yourself (Hessle Audio)



De beste dancetrack van het jaar voor mij, en de meest gedraaide in mijn dj-sets. Subtiel en ingetogen, maar met een onweerstaanbare drive. Alles rolt, stoomt en ademt.

Population One – Multiple Choice (Out-ER)



Terrence Dixon op zijn meest psychedelisch, een van zijn beste wat mij betreft.

Masayoshi Fujita & Jan Jelinek – Schaum (Faitiche)



Schaum was denk ik mijn meest beluisterde album van 2016, een baken van rust in dit bewogen jaar. De LP werkt het beste als geheel, maar dit vind ik de mooiste track.

DJ Sotofett – Tribute To Sore Fingers (FIT)



Percussieve house van de bovenste plank, een universele kraker.



Jorge Velez – Adam & Eve (Templo / Berceuse Heroique)



Prachtige polyritmische vibrafoon- en gitaarlijntjes over een disco-achtige vierkwartsmaat, die oneindig door zou kunnen gaan.

Agonis – A Well Known Stranger (Amenthia)



Een gloedvolle technotrack in DJ Bone-traditie, met pads als warme dekens. Hier zou de hedendaagse techno mijns inziens wel wat meer van kunnen gebruiken.

DJ Technician – Sync (Pinkman)



Van de dikke split-EP met DJ Overdose. Diens bijdrage heb ik elders al eens bewierookt, dus dit keer deze euforische, bijna trancey electrohit van DJ Technician.

Bored Young Adults – Shy Dancers On Bungalowdorf Beach (The Trilogy Tapes)



Deze is thuis al tof, maar komt pas echt tot zijn recht op een strak soundsystem. Dynamisch, rond en juist door het lage tempo extra krachtig.

Simo Cell – Gliding (Livity Sound)



Van de erg goede gelijknamige 4-tracker, die me deed denken aan de gebroken technosoul zoals Delsin die begin jaren ’00 uitbracht, maar tegelijkertijd heel erg ‘nu’ klinkt.

Sam Kidel – Disruptive Muzak (The Death Of Rave)

Een sterk conceptueel stuk, waarin wachtlijn-muzak op een hele mooie manier binnenstebuiten is gekeerd en terug afgespeeld aan diverse instanties. Een van de meest bijzondere elektronische releases van dit jaar.

Luister het retrospectief van A Made Up Sound via Bandcamp of Spotify.