De favoriete tracks uit 2016 van Torus

In december blikken we terug met enkele Nederlandse artiesten die dit jaar uitmuntende platen uitbrachten, door naar hun eigen favoriete tracks van het jaar te vragen.

Met de EP Engine Malfunction Music Vol. X zette Joeri Woudstra alias Torus dit jaar nogal een grote nieuwe stap: zijn klonken beats eerder nog als vrij subtiele instrumentale hiphop die ook wel uit L.A. had kunnen komen, maar zijn laatste werk klinkt als gebroken glas op de dansvloer, de stroboscoop en groene lasers vol open. Aan zijn voorliefde voor trance is niets ironisch, ook op Red Light Radio, in De School en bij RBMA liet hij dat nog eens zien. Zijn kijk op trance komt eerder overeen met die van Evian Christ dan met die van Armin van Buuren. We vroegen hem om zijn favoriete liedjes uit 2016, en kregen een compromisloze, eclectische selectie.

Oneohtrix Point Never – I Bite Through It

Ik zag Oneohtrix Point Never live in het Muziekgebouw en bij deze track hoor je goed wat een sicke producer hij is. Sowieso vind ik zijn visuele benadering van muziek, onder andere in samenwerking met Jon Rafman, heel vet.

Jóhan Jóhansson – A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder

Als ik met mijn vader in de auto zit, luisteren we altijd samen naar klassieke muziek op NPO Radio 4 met m’n Shazam open. Toen kwam dit nummer voorbij in een hele mooie uitvoering door een koor, maar helaas heb ik die niet meer terug kunnen vinden. Deze versie is gelukkig ook prachtig.

Future – Purple Reign

Ik had eigenlijk niet verwacht dat Future met een vergelijkbaar level kon komen als Codeine Crazy maar toen hij begin 2016 deze tape dropte, kwam er iets terug wat ik al een tijd miste in rap: emotie.

dj lostboi x malibu – if i should die

Dit is de afsluitende track van mijn meest recente mix voor RBMA Radio en daarmee in de hele mix ook eigenlijk het enige echte niet ‘dance-georiënteerde’ fragment. Het is misschien wel het mooiste en zieligste stukje muziek dat ik heb gehoord in 2016, van een hele toffe opkomende producer en RBMA 2016-alumnus: malibu, die ook onder de naam dj lostboi produceert.

Calvin Harris – This Is What You Came For (ft. Rihanna)

Ik zou ergens dit jaar als ghostproducer EDM gaan produceren voor een nieuwe ‘upcoming’ dj, die dan de nieuwe Martin Garrix zou gaan worden. Toen kreeg ik het helaas te druk met mijn eigen muziek, maar ik had me rond die periode wel best verdiept in EDM. Ik was altijd al niet vies van EDM, maar ik denk dat ik het, toen ik het zelf moest gaan maken, echt ben gaan waarderen. Dit is gewoon een harde track, alhoewel ik het liefst de a capella draai.

Unknown – Loving (O.C. Edit)

Ik kende Job (Oceanic) al een tijdje omdat we een aantal keer samen model stonden voor Woody’s modestukken, en ik wist ook wel dat hij muziek maakte. Maar tot ik de muziek van Woody’s afstudeercollectie hoorde, wist ik niet dat hij ook echt hele goede muziek maakte. Later hoorde ik ook nog eens dat hij O.C. was, van dit supermooie nummer. Nu zijn we samen een track aan het maken.

Mechatok – Placer

Ik vind de hele Staycore-crew heel sick in wat ze muzikaal doen en in wat ze als collectief uitstralen. Mechatok springt er voor mij uit omdat hij in een groep vooruitstrevende muzikanten nog de meest toegankelijke muziek maakt. Dit zou zomaar een DJ Mustard-track kunnen zijn als Mustard niet voor YG was gaan produceren, maar op Sonic Acts had willen staan.

Lorenzo Senni – Emotiva1234

Aan het begin van dit jaar zag ik live-beelden van Lorenzo Senni bij Club2Club 2015 en in die video zat deze track. Ik was al het hele jaar op zoek naar wat het was, en nu is-ie uit.

Dreezy – Body (ft. Jeremih)

Ik weet niet wat ik over deze track moet zeggen. Jeremih is gewoon een hele harde vocalist. Vanaf de eerste keer dat ik deze track hoorde, heb ik hem minstens een week op repeat gehad.

Huerco S. – A Sea Of Love

Afgelopen maanden zette ik ongeveer elke avond deze track op voordat ik ging slapen. Het is een beetje een cliché ambient-loop maar laat zien dat dat ook catchy kan zijn. Zijn hele album is overigens een van mijn lievelings van 2016.

Yung Lean – Hennesy & Sailor Moon

Ik ben eigenlijk niet zo’n hele grote fan van Yung Lean, zijn imago en de gimmick die hij heeft opgebouwd de laatste jaren, maar daardoor was ik extra verrast door deze track. Het is super catchy, zo erg dat de flaws van de track weer onderdeel worden van de charme. Ik heb veel meer naar deze track geluisterd dan dat ik in eerste instantie had verwacht.