De FBI klaagt een Nederlandse tiener aan die achter hackergroep Lizard Squad zat

De FBI beschuldigt een Nederlandse en een Amerikaanse tiener lid te zijn van de hackersgroepen Lizard Squad en PoodleCorp, die bekend zijn geworden door het hacken van online games zoals Blizzard’s World of Warcraft en League of Legends.

Op woensdag kondigde het Amerikaanse ministerie van justitie aan dat de 19-jarige Amerikaan Zachary B. en de even oude Nederlander Bradley Jan Willem van R. uit Leiden, worden aangeklaagd voor computermisdaden zoals het uitvoeren van DDoS-aanvallen op online games, het verkopen van DDoS services en gestolen creditcards. Van R. is volgens de Chicago Tribune in Nederland in hechtenis genomen.

Verder wordt vermoed dat B. achter het Twitteraccount @fbiarelosers (die nu verwijderd is, maar waar in de bio “gepensioneerd” stond, volgens een gearchiveerde versie van het account uit juli), @xotehpoodle, en de online bijnamen “pein” en “lizard.” Van R. wordt ervan beschuldigd achter het semi-officiële Lizard Squad-account @LizardLands en andere schuilnamen te zitten.

In een officiële verklaring bij de aanklacht stelt een FBI-agent die de zaak heeft onderzocht dat de autoriteiten vier mensen hebben gevonden die horen bij de Lizard Squad, de opvolger PoodleCorp, en de DDoS-verhuurdiensten Shenron Stresser en Poodle Stresser.

Afgelopen jaar werden al andere leden van de Lizard Squad gearresteerd, en de arrestatie van de twee tieners lijkt onderdeel te zijn van een grotere politie-operatie tegen de mensen achter Lizard Squad en PoodleCorp.

Eerder deze week vertelde een van de mensen achter het Twitteraccount @PoodleCorp, wat volgens de FBI het “officiële” account is van de groep, aan Motherboard dat “de Poodles bij bosjes neervallen,” en dat ze “zich koest houden” door al de arrestaties.

“We worden gedwongen om onze harde schijven te versnipperen enzo. Er zijn verschillende invallen gedaan. Je kan alleen niemand aanklagen zonder bewijs. En weet je hoe lang ze daarover doen?” vertelde de hacker met de naam “XO” die bewees controle te hebben over het @PoodleCorp account. “Het duurt maanden voordat ze ons proberen aan te klagen. Zelfs als ze daarvoor kiezen.”

“Ze hebben het verdiend, ze waren dom.”

Het is onduidelijk of de hacker die zichzelf “XO” noemt B. is. De FBI beschuldigd B. achter “@xotehpoodle” en andere “xo” aliassen te zitten. B. werd volgens de Amerikaanse Department of Justice vorige maand gearresteerd in Maryland en zou woensdag voor moeten komen in Chicago. B. kon niet bereikt worden om commentaar te geven en de hacker “XO” heeft niet op Motherboard’s vraag voor commentaar gereageerd.

Een andere hacker, Cripthepoodle claimde deel van PoodleCorp te zijn en beschreef B. en Van R. vorige week tijdens een interview als “vrienden die ik niet meer aardig vind.”

“Ze hebben het verdiend, ze waren dom,” zei Cripthepoodle in een Twitter-chat, voordat hij zei dat de FBI bij zijn school was.

“De FBI komt net op school en ze halen me uit m’n klas… wtf,” schreef hij in een tweet, net voordat hij mij in een persoonlijk bericht “Gtg [Ik moet gaan]” stuurt.

Van R. schijnt de autoriteiten online uitgedaagd hebben met berichten dat hij en de rest van Lizard Squad nooit gearresteerd zouden worden. Op 15 mei plaatste het Twitter-account LizardLands, dat de leden van Lizard Squad nog allemaal vrijuit gingen.

“Bijna een jaar nadat de FBI zei dat ze ons zouden arresteren, is er nog steeds geen aanklacht tegen ons,” stond er in de tweet.

Daarna, op 13 april, daagde hij ze nogmaals uit.

De twee waren zorgeloos. Van R. schijnt in privéberichten op Twitter grappen gemaakt te hebben dat ze bij hem geen inval zouden doen. Hij zei daarvoor te dicht bij een politiebureau te wonen – met een foto van het politiebureau erbij.

“Ik woon boven een politiebureau, dus ze komen bij mij toch niet invallen. Zelfs als ze mij traceren, zouden ze het adres laten zitten om die reden,” zei hij volgens een verklaring van een FBI-agent.

B. sprak over zijn cyberaanvallen via direct messages op zijn account @fbiarelosers. De FBI ontdekte dat het account van B. was omdat het Google Voice-nummer dat hij had gebruikt om zich te registreren, verbonden was aan zijn echte telefoonnummer, dat hij aan de FBI gaf tijdens een gesprek over een andere zaak in 2014. De FBI vond ook het IP-adres van zijn huis en een IP-adres voor zijn VPN-verbinding die hij gebruikte voor het Twitter-account.