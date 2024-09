De Fellas geven gouden tips om deze zomer volledig te flexen op festivals

De hiphopscene in Nederland is vele malen interessanter geworden sinds er flinke bedragen in het spel zijn. Het is fijn om te weten dat rappers een aanzienlijk deel van jouw jaarsalaris kunnen uitgeven in de P.C. Hooftstraat zonder daarvoor eerst wat workshops te moeten geven op middelbare scholen. Lil’ Kleine is hier natuurlijk een koning in, maar onderschat alsjeblieft de Amsterdamse jongens van De Fellas niet.



Kijk alleen al naar de video van Lang Leven . De clip bestaat enkel uit beelden die door de jongens zelf zijn geschoten op hun dure avonturen. Ook de tekst (“Ik wil het alleen rijden als het Duits is, ik wil het alleen dragen als het Frans is, ik wil het alleen tellen als het cash is, ik wil het alleen stoten als het puur is”) liegt er niet om. Het grote verschil tussen De Fellas en Lil’ Kleine is dat zij nog geen hit als Drank & Drugs hebben gescoord, en vooralsnog relatief onbekend zijn.

