De Fellas geven gouden tips om deze zomer volledig te flexen op festivals

De hiphopscene in Nederland is vele malen interessanter geworden sinds er flinke bedragen in het spel zijn. Het is fijn om te weten dat rappers een aanzienlijk deel van jouw jaarsalaris kunnen uitgeven in de P.C. Hooftstraat zonder daarvoor eerst wat workshops te moeten geven op middelbare scholen. Lil’ Kleine is hier natuurlijk een koning in, maar onderschat alsjeblieft de Amsterdamse jongens van De Fellas niet.



Kijk alleen al naar de video van Lang Leven . De clip bestaat enkel uit beelden die door de jongens zelf zijn geschoten op hun dure avonturen. Ook de tekst (“Ik wil het alleen rijden als het Duits is, ik wil het alleen dragen als het Frans is, ik wil het alleen tellen als het cash is, ik wil het alleen stoten als het puur is”) liegt er niet om. Het grote verschil tussen De Fellas en Lil’ Kleine is dat zij nog geen hit als Drank & Drugs hebben gescoord, en vooralsnog relatief onbekend zijn.

Eves Laurent, Spens, Teflon, Brasco, Geechi, Frsh en Getit (laatstgenoemde kan er even niet bij zijn, want hij is “op vakantie”) zijn allemaal opgegroeid in de buurt van Amsterdam-Zuidoost en vormen samen de harde kern van de crew. Ze brachten in het begin van dit jaar de tape Lang Leve De Flex uit – twintig keiharde tracks waarin precies wordt beschreven hoe hun decadente leven eruitziet. Op dit moment zijn ze allemaal bezig met soloprojecten, maar op Appelsap zijn ze als een front te bewonderen.

Omdat De Fellas meesters van de flex zijn, gingen we langs bij hun studio in Diemen-Zuid om te vragen hoe wij mindere goden dit festivalseizoen flexend door het leven kunnen gaan.

Noisey: Wat is precies jullie definitie van de Flex?

Brasco: Shit, dat moet je aan Frsh vragen, hij is hier de sausman.

Frsh: De flex is er goed uitzien, maar nog belangrijker: dat goed weten over te brengen. Als het geforceerd lijkt en niet natuurlijk uit je komt, heb je het niet.

Brasco: Uniek zijn in je eigen soort. Lekker leven. Je moet jezelf voelen, en dan creëer je je eigen saus.

Hoe doe je dat dan? Hebben jullie tips?

Eves Laurent: Zelfvertrouwen hebben. Dat is een van de belangrijkste dingen.

Geechi: Daar begint het mee, zonder dat straal je niks uit.

Brasco: Als dat goed zit, volgt de rest vanzelf.

Spens: En geloven in wat je doet. Nooit half werk leveren.

Wordt er voldoende geflext in Nederland?

Brasco: Nou, sinds kort is de rapgame wel aan op het gebied van flexing. Kijk naar jongens als SBMG en SFB. Maar, zonder te braggen: we bossin’.

Frsh: Ik wil niet te veel praten over anderen, maar wij gaan lekker.

Welke bekende Nederlander flext het hardst op dit moment?

Brasco: Roué Verveer gaat altijd lekker. Hij heeft echt een goed gevoel voor kledingcombinaties.

Geechi: En voor dure dingen.

Brasco: En Ali B natuurlijk. Het zoontje van André Hazes ook: gouden klokje, alles klopt.

Frsh: Maar wat je aanhebt maakt je nog geen flexer, hè. Een gouden Rolex verandert niks aan je aura. Zoals ik zei: het begint bij je zelfvertrouwen.

Eves Laurent: Zelfde geldt voor designerkleding. Ik heb ook gewoon Zara-shirtjes in m’n kast.

Ik geloof dat René Froger een enorme bank met Louis Vuitton bekleding heeft. Is dat hoe een flexer zijn huis inricht?

Frsh: Zo comfortabel mogelijk, in ieder geval.

Teflon: Flesje Dom Perignon moet koud staan.

Geechi: Sowieso champagne, rosé. Een goed gevulde koelkast.

Spens: Maar een patatje van de snackbar kan ook altijd man: mayo, oorlog. Dat is ook flexen.

Frsh: Als jij boerenkool het lekkerste vindt is dat jouw flex. Het is heel persoonlijk. Sushi ziet er mooi uit, maar je moet dat niet eten als je het niet lekker vindt.

Teflon: Ik wil mijn auto kunnen parkeren in mijn huis. Dat is het doel. Of een boot.

Spens: Of een helikopter. Hoef ik ook nooit meer in de file te staan, gezeik.

‘Grote gezeik’ is jullie catchphrase, maar gezeik hoort toch helemaal niet in het leven van een flexer?

Brasco: Juist wel. We hebben het geflipt, het is net als het woord ‘dom’ . Dat betekent ook allang niet meer wat het ooit betekende. We hebben gezeik geclaimd als iets positiefs.

Frsh: Maar ook in de oude betekenis denk ik wel dat iedereen het kent hoor, vooral als je rijk bent. Er is altijd wel iets om over te klagen.

Ja? Waar hebben jullie vandaag over gezeurd?

Eves Laurent: Dat dit interview zo vroeg is.

Is uitslapen een essentiële dagbesteding van een flexer?

Eves Laurent: Als je op je chossel bent kun je je dat niet veroorloven. Altijd in beweging blijven en vooruitkijken. Dat is wat een flexer doet, en dat kan niet als je in je bed ligt.

Spens: Als ik niks te doen heb slaap ik wel uit hoor, op zondag.

Teflon: Maar dat moet ook, het is een rustdag. Dat staat in de bijbel.

Welk personage uit de bijbel flext het hardst?

Teflon: Jezus.



Hij komt niet per se lekker aan zijn einde.

Teflon: O ja. Hoe heet die andere man? Samsun.

Brasco: Simson? Samson. Zijn haar was zijn kracht, veel vrouwen om zich heen en zo. Totdat hij zijn haar afknipte, toen was het gedaan. Hij flext wel het hardst, uit de verhalen die ik ken.

Flexen kan dus riskant zijn. Wat zijn de gevaren die op de loer liggen?

Geechi: Je wil de belastingdienst niet op je dak hebben.

Teflon: De FIOD.

Spens: De belastingdienst, en de mening van anderen. Misgunners.

Brasco: Je kan daar alleen maar mee omgaan door nog harder te flexen, en het te negeren.

Jullie staan op Appelsap dit jaar. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat alle bezoekers daar flexen?

Brasco: Uiteraard met positieve energie, onze eigen saus. Ik hoop maar dat ze met hun dansschoenen uit huis gaan die dag. Zeer belangrijk, want die stage gaat trillen als wij komen. Ik zou niet aanraden om met rode zolen te komen, het blijft een park natuurlijk. Jordans zijn altijd goed. Al kom je op blote voeten. Je moet vrij zijn.

De Fellas flexen 12 augustus het hele Flevopark naar een nieuw niveau tijdens Appelsap, en daar zijn nog kaartjes voor.

