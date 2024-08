De Feyenoord-kunstenaar bij wie Dirk Kuijt zijn kunst koopt

Marcel Labrie is zijn zoon gedag aan het zeggen, die net op weg naar school gaat. Marcel is een kunstenaar. Hij portretteert muzikanten en filmhelden, maar schildert vooral zijn grote liefde: Feyenoord.

In zijn Feyenoord-schilderijen schitteren oer-Feyenoorders als Coen Moulijn en Dirk Kuijt, of de thuisbasis van de club uit Rotterdam-Zuid: De Kuip. De kunstwerken vinden hun weg naar supporters, restaurants, bars en zelfs spelers van Feyenoord. We gaan zitten in een hoek van zijn atelier, waar Marcel een zithoek heeft gemaakt met een PlayStation en een tafelvoetbaltafel.

VICE Sports: Hoi Marcel, we zitten hier bij je PlayStation, met welke teams speel jij altijd bij FIFA?

Marcel Labrie: Mijn zoon en ik houden sinds 2013 alles bij als we tegen elkaar spelen, in het schriftje dat voor je ligt. De uitslagen en de teams wie we zijn. In het begin was ik heel vaak PSG, daarna heel lang Juve en Atlético Madrid en de laatste tijd vooral Bayern München. Hij is altijd Real Madrid. Altijd.

Dus geen Feyenoord? Dat vind ik wel gek.

Feyenoord is wel het team waarmee ik als eerste speel als er weer een nieuwe editie uit is. Ik moet altijd even de shirts en zo checken. Kijken wat ze ervan gemaakt hebben.

Jouw werk ademt wel een en al Feyenoord. Hoe dat zo?

Feyenoord en Rotterdam zijn mijn muzes. Dat blijft altijd aantrekken. Van het stadion heb ik wat werken gemaakt, zoals Tempel aan de Maas. Die zijn altijd wel gewild.

Feyenoord en Rotterdam zijn je muzes, zeg je. Krijg je daar dan een speciaal gevoel bij?

Ja, ik ben echt verliefd op Rotterdam. Deze stad wordt met de dag mooier, en ik probeer door middel van graffiti het stadsleven over te brengen op het doek. Bij Feyenoord is het gevoel moeilijk te omschrijven. De emoties die bij deze club horen vliegen van zwaar depressief tot huilend van geluk, en allebei de gevoelens probeer ik te laten zien in mijn werk.

Maak je van ieder kunstwerk maar een exemplaar?

Ja en nee. Ik maak er eentje en daarna laat ik maximaal 249 reproducties maken. Allemaal genummerd. Alleen het nummer 020 ontbreekt altijd. Ik vind het echt niet fair om dan tegen een supporter te zeggen dat ik hoop dat hij blij met zijn aankoop is. Dat gaat gewoon niet.

En je hebt ook portretten van Feyenoorders gemaakt. Van wie zoal?

Echt van oer-Feyenoorders, zoals Willem van Hanegem, Coen Moulijn, Van Persie en Dirk Kuijt. Kuijt heeft die van hem ook bij hem thuis aan de muur hangen.

Oh, hoe is dat zo gekomen?

Die van Kuijt heb ik gemaakt na het WK. Hij scoorde toen zeven jaar na het overlijden van zijn vader, en met die wedstrijd werd hij ook nog eens de zevende speler ooit die honderd caps voor Nederland gespeeld heeft. Hij vierde dat doelpunt door op zijn knieën te zitten en zijn handen omhoog te heffen, richting zijn vader.

Ik maakte daar een schilderij van, en toen ik ’s avonds op mijn eigen voetbalclub was liet ik daar een foto van aan een teamgenoot zien. Wat ik alleen niet wist, was dat zijn vrouw de Dirk Kuijt Foundation werkte. Dus hij appte het door en zo kwam het uiteindelijk bij Kuijt zelf terecht. En die wilde het graag hebben.

Kunnen andere mensen binnen de club jouw werk ook waarderen?

Ja, voor zover ik weet wel. Gerard Meijer heeft een reproductie van Tempel aan de Maas, en ik heb het schilderij gemaakt dat Opel als sponsorgeschenk aan Feyenoord heeft gegeven: een doek waarop het kampioensshirt staat afgebeeld. En Roy Makaay heeft me gevraagd of ik een portret van zijn dochter wilde maken, omdat ze haar diploma had gehaald. Makaay heeft, net als Van Bronckhorst, ook nog een Art Toy van Feyenoord.

Zijn er ook vriendschappen met spelers uit voortgekomen?

Nou, een vriendschap mag ik het denk nog niet noemen, maar ik heb op dit moment leuk contact met Roy en zijn vrouw. Hij is hier ook een aantal keren geweest en toen hebben we gezellig koffie gedronken. Een tijdje terug, dat was dan weer door iemand anders geïnitieerd, hebben we zitten barbecuen met Roy en zijn vrouw en Van Bronckhorst en zijn vrouw. Dat was onwerkelijk, maar supertof.

Je verkoopt ook een shirt waarop je De Kuip ziet en daaronder de tekst Stand Your Ground. Klinkt fanatiek.

Ja, ik ben ook wel fanatiek. Ik ben niet iemand die in de voorste linies staat hoor. Helemaal niet eigenlijk. Ik vind het een sterke tekst wanneer het gelinkt is aan een voetbalclub, maar dat heeft verder geen betrekking op mijn verleden als supporter. Ik heb al jaren een seizoenskaart. Nu samen met mijn zoon op vak O, vroeger op Vak S. Vroeger ging ik ook altijd naar uitwedstrijden, maar dat is nu voorbij. Al pak ik als het even kan nog weleens een Europese uitwedstrijd mee.

Is je dag verpest als Feyenoord verloren heeft?

Verpest wil ik niet zeggen, maar ik ben wel iemand die emotioneel kan reageren op een wedstrijd, of dat nu vreugde, woede of verdriet is. Het is niet zo dat ik na een verliespartij in tranen uitbarst, maar ik kan wel een paar uurtjes bloedchagrijnig zijn.

Maak je ook weleens kunstwerken van niet-Feyenoorders?

Zeker. Ik heb eens een muurschildering gemaakt van vier meter hoog van Diego Maradona, en ik heb schilderijen staan van Eric Cantona en Zlatan Ibrahimovic.

Zijn dat ook je helden buiten Feyenoord?

Samen met Messi zijn dat zeker mijn helden buiten Feyenoord. Terwijl ik eigenlijk wel meer een Ronaldo-fan ben. Gek hè? Ik vind Messi ook wel echt beter dan Ronaldo. Het komt waarschijnlijk, omdat ik meer heb met Real Madrid, dan met Barcelona. Ik kan het eigenlijk ook niet uitleggen, dat is gewoon zo.

Je noemt ook Ibrahimovic, maar die heeft bij Ajax gevoetbald. Wat maakt hem een held voor je?

Zijn gedrag, zijn arrogantie in het veld. Hij heeft ook een acrobatische stijl van spelen en ontzettend veel doorzettingsvermogen. Die rauwe randjes in zijn spel spreken mij altijd wel aan. Ronaldo en Messi zijn veel betere voetballers, maar die missen dat nog weleens.

En wie zijn je helden van Feyenoord?

Willem van Hanegem, Pierre van Hooijdonk en Dirk Kuijt. Tot aan afgelopen 14 mei, de 1-0 van Dirk Kuijt, was het doelpunt van Van Hooijdonk in de kwartfinale van de UEFA Cup tegen PSV mijn mooiste Kuipmoment. Toen hij in de blessuretijd de 1-1 maakte ben ik letterlijk over de stoeltjes heen gerold. Ik was ook bij de finale, dat was ook mooi, maar dit doelpunt bracht zoveel ontlading met zich mee. Ongelofelijk. Toch was het doelpunt van Kuijt in de kampioenswedstrijd nog bizarder. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik denk ook niet dat we dat ooit nog mee gaan maken, die emotie en die blijdschap.

Heb je ook nog helden in het elftal van nu?

Weet ik niet, ik vind ze allemaal helden. Jones en Botteghin. Van der Heijden is dan weer een cultheld, weet je wel. Vilhena en El Ahmadi zijn ook helden. Het is wat dat betreft nu gewoon een echt team. Er springt denk ik ook niemand echt bovenuit, dat is misschien wel de kracht van dit Feyenoord.

Zou je ook kunst kunnen maken van de andere twee clubs uit Rotterdam, Excelsior en Sparta?

Voor Excelsior is dat geen probleem, ik heb daar ook weleens wat voor gemaakt. Excelsior en Feyenoord bijten elkaar ook niet echt. Voor Sparta ligt dat anders. Pas kreeg ik de vraag of ik een schilderij wilde maken van Het Kasteel, net zoals ik met De Kuip gedaan heb. Ik heb gezegd dat ik daarover zou nadenken, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Gelukkig begreep diegene dat wel.

Dan neem ik aan dat Ajax al helemaal een brug te ver is.

Mensen vragen me ook vaak of ik een Ajax-shirt of de Arena kan schilderen. Dat kan ik best doen, maar dan zit er geen ziel in. Ik zeg dan altijd heel cheesy dat ik altijd een stukje ziel in mijn werk probeer te verwerken en dat stukje moet er ook echt wel uitkomen. Mijn ziel zou er niet in zitten als ik wat over Ajax zou maken.

En als Ajax nou met echt een hele grote zak geld komt?

Ik denk niet dat ik het zou doen. Dat is niet omdat het Ajax is, maar ik heb ook een bepaalde geloofwaardigheid hoog te houden.

