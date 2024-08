De Feyenoorder die al vijf jaar met een tattoo van Guidetti rondloopt

Die wedstrijd is nu alweer vijf jaar geleden en sindsdien won Feyenoord geen competitiewedstrijd meer van Ajax. Toch is er veel veranderd. Feyenoord is eindelijk weer helemaal terug aan de top, en half Rotterdam loopt met een kampioenstattoo rond. Daarom vroeg ik me af: hoe is het om na al die jaren nog met een tattoo van Guidetti rond te lopen? Een voetballer die slechts een jaar bij Feyenoord heeft gevoetbald, terwijl het sindsdien eigenlijk alleen maar beter gaat. Ik sprak daarom met Mickey over zijn nogal fascinerende armversiering.

VICE Sports: Ha Mickey, laten we bij het begin beginnen. Hoe is het idee voor de tatoeage ontstaan?

Mickey: Toentertijd kwam ik nog veel in café ’t Halve Maatje en met de jongens daar hadden we het over Guidetti. Dit was net nadat hij een hattrick maakte tegen FC Twente, toen nog een grote club. Iedereen was ervan overtuigd dat hem het niet zou lukken tegen Ajax, maar ik met m’n grote mond dacht van wel. Zo ontstond de weddenschap: als hij er drie zou maken in de Klassieker, moest ik onder de naald. Niet veel later werd de tatoeage gezet in dat café.

En hoe verliep de wedstrijddag voor jou?

Het voelde in het begin als een Klassieker zoals alle anderen: vroeg de kroeg in en de spanning proberen te minderen met een goede hoeveelheid bier. Ik was de weddenschap zelfs even vergeten toen Guidetti zijn derde binnenschoot, ik was vooral blij dat we nóg een doelpunt maakten. Toen kreeg ik na het juichen opeens een berichtje binnen: “Tattoo hè”. Toen begon het tot me door te dringen.

En wat gebeurde er toen?

De dag voordat de tatoeage werd gezet, ben ik nog naar de training geweest om te vragen of de selectie erbij wilde zijn. Dat ging helaas niet. Maar Guidetti vond het wel mooi dat ik het ging doen. Hij zei: “Je bent gek.” Haha. Uiteindelijk zat het café wel vol met allemaal vrienden en media en werd het een mooie avond.

Nu zijn we vijf jaar verder. Hoe is het om al die jaren met een Guidetti-tattoo rond te lopen?

De eerste maanden liep ik er echt trots mee rond. Mensen herkenden me en ik werd er regelmatig op aangesproken, maar na een tijdje sta je er niet echt meer bij stil. Toch moet ik zeggen dat er nog steeds mensen naar me toe komen met de vraag: “Ben jij die jongen met die Guidetti-tattoo?” De tattoo leeft dus nog steeds.

Hoe denk je dat dat komt?

Het is nog steeds de laatste keer dat we een Klassieker in de competitie wonnen. Ik zat er pas nog aan te denken: ik heb deze tatoeage al in 2012 laten zetten en sindsdien hebben we in de Eredivisie niet meer gewonnen van Ajax. Toen ik de tattoo liet zetten zei ik al: ik hoop niet dat we weer zo lang moeten wachten op de volgende overwinning. Op de KNVB Beker na, wachten we nu alweer vijfenhalf jaar. Kut man.

Tja.. Mist Feyenoord Guidetti dan toch zo erg al die jaren?

Nou, ik denk dat er verder niemand zoals Guidetti is. Hij lag zo goed in de groep en was echt de perfecte aanjager. Dirk Kuyt komt dan nog wel redelijk in de buurt wat dat betreft, maar Guidetti straalde toch meer uit – vooral voetballend. Daarnaast blijft hij altijd zichzelf. Kuyt doet op televisie altijd gewoon netjes en laat nooit het achterste van zijn tong zien. Dat is iets wat Guidetti wel echt heeft.

Guidetti na een van zijn goals tegen Ajax in de Kuip. (Foto: Proshots)

Is hij dan ook je favoriete Feyenoorder?

Nee, daar heeft hij wel echt te kort voor gespeeld. Ik denk dat ik dan wel voor Kuyt ga. Maar ik had liever gehad dat Guidetti net zo lang voor Feyenoord had gespeeld als Kuyt. Natuurlijk is Kuyt een harde werker en een echte Feyenoord-voetballer, maar Guidetti heeft gewoon nóg meer vuur in zich.

Heb je spijt van je tatoeage?

Nee zeker niet. Toen ik hem net had, dacht ik wel dat ik er spijt van zou gaan krijgen. Maar zoals ik al zei: het is nog steeds de laatste keer dat we in de competitie hebben gewonnen van Ajax. Misschien verandert de betekenis ervan wel als we weer eens winnen, maar ik denk van niet. Alleen als we echt jarenlang achter elkaar Klassiekers gaan winnen, zou ik er misschien wel wat overheen laten zetten.

En als hij ooit naar Ajax gaat?

Ik zie het zo: voetballers zijn eenlingen. Ze kiezen in principe altijd voor het eigen belang, en als Ajax hem een betere optie lijkt, gaat hij daarheen. Ik zal het niet leuk vinden, maar het hem ook niet kwalijk nemen. Ik denk dat ik de tatoeage dan ook gewoon houd, het is meer dan alleen de herinnering aan de voetballer Guidetti, het is vooral de wedstrijd. Ik denk alleen dat hij teveel geld verdient om naar Ajax te gaan, haha.

Het lijkt me ook lastig om ooit een Amsterdamse aan de haak te slaan met die tattoo.

Haha, nou die hoef ik ook niet hoor. Ik heb wel eens met een meisje gezeten die voor Ajax was, maar ze moest er eigenlijk vooral om lachen. Ze vond het wel gek dat ik zo’n tattoo heb, maar het hoort eigenlijk wel bij hoe ik ben. Mijn huidige vriendin heeft er in ieder geval nooit over geklaagd.

Jouw tattoo kreeg de nodige media-aandacht. Wat vond je van de kampioenstattoos die vorig jaar veelvuldig in het nieuws kwamen?

De mensen die al voor het kampioenschap een tattoo namen, waren gewoon op zoek naar aandacht. Ik kreeg media-aandacht omdat een paar vrienden van mij naar RTV Rijnmond hadden gebeld, en vervolgens AD en Metro ook langskwamen. Zelf was ik daar helemaal niet naar op zoek. Je mag best een tattoo nemen vanwege het kampioenschap, maar doe het dan wel daarna. Anders sta je alleen maar voor lul.

