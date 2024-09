De fijnste plek op het internet bevindt zich onder een video van Popcaan

De commentsectie van YouTube wordt veelal gezien als de meest rotte plek op aarde, waar de muziek van getalenteerde artiesten met de grond gelijk wordt gemaakt door minder getalenteerde trolls en andere naarlingen. Het is lastig om positieve input te vinden in deze virtuele krochten van de hel, maar op een of andere manier tref je er genoeg van aan onder een bepaalde video van Popcaan. We lieten de Jamaicaanse ster daarom reageren op de comments onder Love Yuh Bad. De beste man lijkt erg blij te zijn met de liefde die hij ontvangt, en dat zien we maar al te graag. Alleen die ene guy die iets met zijn kont wil uitvreten zorgt voor lichte verwarring. Enfin, bekijk het hierboven.