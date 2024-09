De film ‘All Eyez On Me’ bewijst weer dat rapbiopics tenenkrommend slecht zijn

Toen ik hoorde dat er een film over 2Pac uitkomt, was ik even mijn gezond verstand kwijt. Mijn hiphophartje schoot zowaar door mijn borstkas. Waarom de man als geen ander een film verdient, hoef ik precies niemand uit te leggen. Als de lijn van Straight Outta Compton wordt doorgetrokken, is de vloek van de tenenkrommend slechte rapbiopics eindelijk verbroken.

Op 2Pacs afgelopen verjaardag kwam de eerste trailer uit en mijn enthousiasme was meteen weg. Dit gaat een fiasco worden, een kleine kernramp. Dit kan op geen enkele manier goedkomen. Nu ik de film heb gezien, kan ik jullie vertellen dat het nog erger is dan ik dacht. Dit is misschien het ergste dat 2Pac ooit is overkomen. En daarbij reken ik ook de aanslag op zijn leven. Ik zal jullie eens haarfijn uitleggen waarom.

