Deze youtuber geeft lelijke sites een make-over en dat is belachelijk bevredigend

De kwaliteit van een gebruikersinterface bepaalt hoe goed een product of dienst is. Dat vind ik, dat vinden veel meer mensen. Er is namelijk een groot verschil tussen een mooie, georganiseerde interface die je verwelkomt en in staat stelt om makkelijk te doen wat je wilt (zoals Dropbox of Todoist) en een onbruikbaar open riool waar je al misselijk van wordt door ernaar te kijken (denk aan Microsoft Bob uit begin jaren 90).

Het heden is gelukkig wel een mooie tijd voor designpuristen als ik. De standaard voor gebruikersinterfaces ligt behoorlijk hoog en ontwikkelaars die er zelf niks van bakken, kunnen altijd de hulp inroepen van UI-ontwerpers als Meet Steve Schoeger. Schoeger is naast ontwerper ook de host van YouTube-serie “Refactoring UI”, waar hij websites een totale make-over geeft en je bijpraat over wat goed UI-ontwerp is.

Het belangrijkste is dat het heerlijk rustgevend is om naar te kijken.

In deze video waarin Schoeger de topicpagina van een website opknapt en een claustrofobische ontwerp de nodige ademruimte geeft, stond donderdag helemaal bovenaan de subreddit r/ArtisanVideos. Een commenter zegt: “Toen ik de titel las, wist ik zeker dat ik ‘m niet helemaal uit ging kijken. Maar veertien en een halve minuut later heb ik hem toch helemaal af.” Een andere reddit: “Ik ben bereid om te betalen om de voorpagina van Reddit te laten herontwerpen door deze man.”

Dit is pas de tweede aflevering in de serie – in de eerste video kon je samen met andere vrolijke kijkbuiskinders leren hoe je een saaie UI écht spannend maakt en wat magische inspiratie voor mooie interfaces en lekker werkende lay-outs opdoen. Schoeger ontwerpt in Sketch, een populaire en UI-ontwerptool, en dit is pas zijn tweede casestudie, maar toch heeft de beste man de ambitie om een hele bibliotheek vol ontwerpadvies te maken waar designers en beginnende ontwerpers lekker kunnen neuzen tussen de “specifieke tactieken en bruikbare adviezen”.

Maar je hoeft helemaal geen ontwerpasspiraties te hebben om te genieten van de filmpjes van Schoeger. Het heeft iets belachelijk bevredigends om te kijken hoe een draak van een website verandert in iets wat wel werkt. Het is een soort Pimp my Ride, maar dan zonder de verrassing van een pooltafel in je achterbak. Let wel even goed op, misschien leer je er nog iets van.

