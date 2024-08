De grappigste dierenfoto’s van dit jaar

Je kan nog zo’n goede fotograaf zijn, maar voor een prachtplaat moet je ook maar net het geluk hebben dat je op de juiste tijd en plaats het knopje indrukt. Zeker als je natuurfotograaf bent. Vaak liggen die uren in een camouflagepak tussen de bosjes om die ene indringende blik van een buizerd te vangen. En als je zo lang tussen de beesten zit, loop je ook weleens de lolbroeken van het dierenrijk tegen het lijf.

In de jaarlijkse Comedy Wildlife Photography Awards komen de grappigste grimassen van de wereldwijde fauna bij elkaar. Dit jaar stuurden ongeveer 3500 deelnemers uit 86 landen hun foto’s in voor de wedstrijd die door de fotografen Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam wordt georganiseerd. Tussen de inzendingen zit onder andere een juichende otter, een lachende haai en een vos die zijn kont krabt aan een vlag op een golfbaan.

Penny Palmer – Cheering seaotter.

De wedstrijd is inmiddels gesloten en uit de inzendingen zijn 40 finalisten gekozen. Op 14 december worden de grote winnaars bekendgemaakt en tot die tijd is de organisatie aan het controleren of de beelden niet stiekem gephotoshopt zijn.

“We hebben de Comedy Wildlife Photography Awards bedacht omdat we behoefte hadden aan een leuke, onschuldige en niet pretentieuze fotowedstrijd over de grappige dingen in het leven van wilde dieren. We denken dat we daar vorig jaar wel in geslaagd zijn, en dat willen we dit jaar graag in stand houden,” zeggen Paul en Tom.

Hieronder zie je een greep uit de finalisten van de Comedy Wildlife Photography Awards 2017:

Douglas Croft – Must have three putted.

George Cathcart – WTF.

Katy Laveck – Foster Monkey Escape.

Eugene Kitsios – Smile.

Gill Merritt – Lord of the jungle.

Roie Galitz – Three Tanors.

Andrea Zampatti – The laughing dormouse.

Johnny Kääpä – Superhero.

Dit artikel verscheen eerder op VICE Mexico .