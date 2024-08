De Foo Fighters en Rick Astley voeren een bekende meme uit

We hebben dit filmpje nu al een paar keer gezien, maar we zijn er nog steeds niet achter wat nou het meest bizarre eraan is. Dat de Foo Fighters Rick Astley uitnodigen op het podium, dat Rick Astley “COME ON YOU MOTHERFUCKERS!” schreeuwt naar het publiek of misschien toch gewoon het feit dat ‘rickrollen’ nog steeds een ding is.

Foo Fighters speelden op het festival Summer Sonic in Tokio. Rick Astley trad ook op. “Dit is fucking lijp, we hebben elkaar twee minuten geleden leren kennen,” zegt Dave Grohl. Dan loopt Astley het podium op.

Ze beginnen Smells Like Teen Spirit van Nirvana te spelen en wat er dan gebeurt kun je wel raden.

Image: Twitter/The Foo Fighters