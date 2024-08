De fotograaf die de absurditeit van het gewone leven vastlegt met een oude Blackberry

Deze fotoserie verscheen ook in het nieuwste nummer van VICE Magazine. Bekijk hier meer van het Photo Issue.



Het werk van fotograaf en professionele skateboarder Jerry Hsu heeft door de jaren heen regelmatig in het Photo Issue van VICE gestaan. In zijn werk – dat ook al onder meer te zien was in New York Times Magazine – legt hij allerlei vreemde dingen vast die hij tegenkomt in het dagelijks leven. Denk aan een man die bij de kassa staat en ondertussen een gigantisch gat in zijn broek heeft, of een billboard waar ‘Syphilis explosion’ op staat terwijl er op de achtergrond een vulkaan uitbarst.

Videos by VICE

De beelden die dit jaar in het Photo Issue verschijnen, komen uit zijn tweede fotoboek The Beautiful Flower Is the World, dat door Anthology Editions wordt uitgegeven. Hsu begon aan deze foto’s in 2007, en schoot ze uitsluitend met Blackberry-toestellen. De titel heeft hij overgenomen van een T-shirt dat in China was geproduceerd, en waarop een slecht vertaalde Engelse zin stond geschreven. “Ik haal veel plezier uit dit soort kleine tragedies, en wil dat graag met anderen delen,” zegt hij. “Deze serie gaat over de drang om die alledaagse momenten te verzamelen, en de mogelijkheden die er zijn om die beelden razendsnel te verspreiden.”

Jerry Hsu’s second book, The Beautiful Flower Is the World, will be out May 21st from Anthology Editions.

This article originally appeared on VICE US.