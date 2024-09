De fotograaf die haar genderqueervrienden vastlegt zoals ze zichzelf het liefst zien

Laurence Philomène vindt dat genderqueers veel te weinig in beeld zijn, dus fotografeerde ze haar vrienden zoals die zichzelf het liefste zien, tegen een kleurrijke achtergrond.

“Ik heb het idee dat er wel iets aan de hand is momenteel in de transwereld – wat geweldig is, uiteraard. Maar wát er gebeurt, gaat toch nog vaak over het binaire geslachtsmodel, over de hokjes mannelijk en vrouwelijk. Veel van mijn vrienden identificeren zich als genderqueer, net zoals ik, en dat zie ik nog te weinig terug. Daarom wilde ik genderqueers een gezicht geven in de publieke ruimte.”

De Canadese fotograaf Laurence Philomène legt uit waar haar motivatie vandaan komt voor de nieuwe genderqueerserie, die je exclusief kan zien op Broadly. Ze is pas 23, maar Philomène – die de voornaamwoorden ‘zij’ en ‘haar’ gebruikt – heeft al een onderscheidende en eigen stijl, iets waar een hoop fotografen jaren over doen.

Philomène’s werk staat bekend om haar gebruik van kleur. Beelden zijn vaak helemaal in één kleur of alles is in één bepaalde en vaak spetterende kleurschakering. Philomène staat er zelf ook vaak op, vol in beeld of juist verborgen onder een gekleurde pruik, bijvoorbeeld in bruisend oranje of juist in bubblegumblauw.

“Met deze serie wilde ik mezelf even aan de zijlijn zetten, ik wilde een keer werk maken dat verdomme één keertje niet over mezelf ging,” grapt Philomène. “Ik heb een behoorlijk uitgesproken maar bewerkelijke stijl, en de laatste acht jaar ben ik elke dag aan het fotograferen. Mensen portretteren is voor mij een manier om tijd door te brengen met mensen, om vrienden met ze te worden, met ze bezig zijn op een bepaald niveau. Of het zijn al mijn vrienden, en dan heb ik een perfect excuus om tijd door te brengen met de mensen van wie ik hou.”







Ciara. Alle foto’s door Laurence Philomène

Voor de portretten vroeg Philomène aan haar vrienden of ze wilden poseren als hun ideale zelf: zoals ze graag gezien zouden worden. Ze konden een favoriet item of kledingstuk als uitgangspunt nemen, of als de beste versie van zichzelf verkleed gaan. “Mijn vriend Billy is geobsedeerd door Dolly Parton, dus gingen we voor die look. Hobbes wilde een skatermeisje zijn, dus gingen we naar een skatepark.”

Philomène is niet bezig met wat het betekent om genderqueer te zijn: ze laat gewoon een paar van haar lievelingsmensen zien, op een manier die zij het liefst willen. Maar behalve dat, denkt de fotograaf dat het in dit Trump-tijdperk ook een politieke serie is geworden: “Ik heb het idee dat als je in deze tijd zichtbaar onderdeel uitmaakt van de LGBTQ-gemeenschap, dat al een politieke daad op zichzelf is,” legt ze uit.



Hieronder zie je het eerste deel van Philomène’s serie, exclusief op Broadly.







Benjamin Da Silva





Hobbes Ginsberg wilde als skater op de foto





Lucky wilde als een jaren tachtig tekenfilmkarakter op de foto





Billy Starfield als Dolly Parton





Lux











Hobbes





Ciara





Lux

