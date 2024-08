De fotograaf die langs gratis hutjes in de Britse wildernis trok

Als je nog nooit door de Britse wildernis hebt gebanjerd, heb je waarschijnlijk nog nooit van ‘bothies’ gehoord. In deze afgelegen hutjes kan iedereen gratis de nacht doorbrengen, maar daarvoor moet je wel dagen door de uithoeken van Engeland, Schotland en Wales lopen. In de afgelopen twee jaar deed fotograaf Nicholas JR White precies dat en dat mondde uit in het project Black Dots, waarmee hij de cultuur rond de bothies documenteert.

“Voor Black Dots, had ik nog nooit een nacht in een bothy geslapen,” zegt Nicholas tegen Creators. “Ik las op internet dat ze bestaan en was er direct door gefascineerd. Wat zijn dit voor hutten, en wat voor mensen vind je daar?” Voor de antwoorden ging hij bepakt met een onhandig grote grootformaatcamera de natuur in. “Dit project is er voornamelijk gekomen door mijn aanhoudende nieuwsgierigheid”

De tochten door regenachtige weides en besneeuwde berggebieden brachten Nicholas bij veel verschillende soorten hutjes. De een is niet te onderscheiden van een nette bed and breakfast, terwijl in de ander het mos tegen de muren omhoog groeit. In de hutjes ontmoette hij medereizigers, die bovengemiddeld vaak ‘man van middelbare leeftijd’ waren. En ergens passen langdurige wandelingen door de wildernis ook perfect bij die leeftijdsgroep.

“Vanaf het begin vond ik het al belangrijk dat er portretten in de serie zouden zitten. Die hutten staan daar om mensen van dienst te zijn, dus de mensen zijn ook onlosmakelijk verbonden met het verhaal,” legt hij uit. “Maar ik heb ook zeker veel avonden alleen geslapen. Dat is natuurlijk deel van de ervaring, maar ook zeker frustrerend als je van plan bent om portretten te maken.”

“Dat gezegd hebbend, was het nooit een verrassing als ik iemand in de heuvels tegenkwam. Rondtrekken is gewoon erg populair onder Britten. Dat zie je alleen al aan de volgeschreven logboeken van de berghutten.”

Misschien klinkt het akelig om vreemden tegen te komen in zulke afgelegen gebieden, maar White zegt dat het er echt niet aan toe gaat als in Game of Thrones. “Bijna iedereen vond het leuk om op de foto te gaan. Nadat je eenmaal samen een vuurtje hebt gestookt en whisky hebt gedronken, is het niet meer zo moeilijk om iemand op de foto te krijgen.”

