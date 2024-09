De fotograaf die met een enorme spiegel over zoutvlaktes banjert

De Australische fotograaf Murray Fredericks wil ons een spiegel voorhouden. Zijn nieuwe serie Salt: Vanity neemt om precies te zijn onze ijdelheid op de korrel. Hij hoopt dat we minder naar onszelf kijken en meer naar de dingen om ons heen. En om dat statement wat kracht bij te zetten, sleurde hij een enorme spiegel een zoutvlakte op.



“De spiegel is het beste symbool voor onze obsessie met onszelf,” vertelt Fredericks. “Maar in Vanity heb ik er juist voor gekozen om de spiegel een andere kant op te richten, naar onze omgeving.” Als je dat dan op een zoutvlakte doet, is het resultaat al snel onwerkelijk.

Videos by VICE

Mirror 13

Fredericks fotografeert Lake Eyre – het grootste zoutmeer van Australië – al sinds 2003. Het water is er maar een paar centimeter diep, waardoor je het net zo goed een enorme plas kan noemen. De fotograaf is er al meerdere keren weken achter elkaar geweest, omdat hij het landschap zo rustgevend vindt, in het bijzonder wanneer het licht zacht is. In zijn nieuwste serie probeert hij die meditatieve setting over te brengen op de kijker. “Als ik in het zijdeachtige water sta, is het net alsof ik alle spanning verlies. Alsof ik opga in de omgeving.”

Mirror 6

Mirror 30

Mirror 11

Mirror 12