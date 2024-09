De fotograaf die nachtenlang door een Oost-Europese stad slentert

Als de meeste mensen in bed liggen, is Mariya Novakova wakker. De jonge Bulgaarse fotograaf legt het holst van de nacht vast in sferische foto’s, die je het gevoel te geven dat je zelf door een slapende stad dwaalt.

Novakova groeide op in Plodviv, waar ze grafisch design en fotografie studeerde aan de Academy of Music, Dance, and Fine Arts. Maar nog daarvoor, op de middelbare school, begon ze het avondgloren al met haar telefoon te fotograferen. “Ik werd me bewuster van mijn omgeving, in de visuele zin. De sfeer die ’s nachts in de stad hing, dat fascineerde me steeds meer,” vertelt Novakova aan Creators.

Mist

Fade

Moons

Violet

De nabewerking van de foto’s is een belangrijk onderdeel van fotografie, maar bij Novakova in het bijzonder. “Het editen van de foto’s vind ik bijna nog leuker dan het fotograferen zelf,” legt ze uit. “Dan kan wat spelen met de kleuren en texturen, zodat ik de droomachtige surrealistische atmosfeer kan creëren die ik wil bereiken.”

Drive

Subway

Sunset

Tunnel

Reflection

Hotel

Meer werk van Mariya Novakova vind je ook op haar Flickr en Instagram.