De fotograaf die tien jaar doorbracht met graffitischrijvers in heel Europa

Inbraak en vandalisme waren bijna tien jaar lang dagelijkse kost voor de Italiaanse fotograaf Marco Mendia. Voordat hij een studio in Milaan begon, trok Marco op met jonge graffitischrijvers die de Europese metronetwerken gebruikten als ondergrondse speeltuinen, waar ze rondhingen, foto’s maakten en oefenden met hun blikken verf. Vanaf het begin van deze eeuw tot 2015 renden en slopen ze door tunnels – meestal ging het goed.

Marco zat al vanaf zijn veertiende in de graffiti-scene, maar tegen de tijd dat hij zestien was, was hij meer geïnteresseerd in het vastleggen van de unieke plekken waar hij kwam, dan ze onderkalken met zijn eigen naam. “Elke plek heeft iets eigens,” zegt hij tegen VICE. “In Wenen zijn de tunnels heel schoon en goed verlicht.” Perfect dus voor zowel graffiti als fotografie. Zijn favoriete stad was Parijs. “Ik hou heel erg van de Parijse tunnels. De vorm is goed. Ze zijn heel groot, het is daar gigantisch. Je kan links en rechts afslaan, het is geweldig. En ze zijn niet verpest door Miamificatie.”

In 2015 werd Mendia gearresteerd in Milaan, en daarna nog een keer toen hij aan het fotograferen was in Parijs. “In de gevangenis verloor ik op een gegeven moment even alle hoop,” zei hij. “Toen ik jonger was vond ik het leuk om te ontsnappen aan de politie. Toen ik ouder werd, werd het minder grappig.” Hij is nu 28, en sommige van zijn vrienden taggen nog steeds. Anderen zijn carrières begonnen in de kunst- en modewereld.

Hij besloot zelf een fotoboek uit te geven, als herinnering aan de spannende roekeloosheid van hun jeugd, een tijd waarin de graffitiwereld nog niet werd gedomineerd door Instagram. “Vroeger waren spots echt geheim. Dat is veranderd door social media,” zegt hij. “Mensen proberen de beste spots van elkaar af te pakken.” Een afgelegen metrotunnel of verlaten pakhuis was altijd een goedbewaard geheim, dat je alleen met je beste vrienden deelde. Nu gaan graffiti-artiesten allemaal naar dezelfde spots, die ze online vinden. “Vanuit het oogpunt van de underground is het nu minder leuk,” zegt hij. “Als iedereen alles kan zien wordt het al snel mainstream.”

Hieronder zie je een paar van Mendia’s beste foto’s. Een paar ervan heeft hij van context voorzien, maar er horen geen hashtags of geo-filters bij, en hij vertelt niet waar ze precies zijn genomen, waardoor ze uniek blijven.

Ik wil dit interview opdragen aan mijn vrienden die er in goede en slechte tijden voor me waren,” voegt Mendia toe. “AVIDO – 031, ZOOW24m, enHERS & SANCHO. De beste vrienden ooit.”

We waren in een metrotunnel in Milaan, een van onze vaste spots. Na een tijdje hingen ze daar camera’s op om ons te pakken. Op een nacht gingen we daar taggen, maar na een paar minuten hoorden we een stem uit een speaker komen, die ons zei dat we moesten vertrekken. Voordat we wegrenden, zagen we de camera en trokken ‘m van de muur. Toen we op een veilige plek waren wisten we niet zo goed wat we met het ding aanmoesten. Ik denk dat een van ons hem als aandenken heeft bewaard.

Deze agent wees naar me, en schreeuwde iets als “Ik sla je camera kapot!” Ik was met een groep vrienden in Barcelona, en ze zetten overdag een paar tags. Het was zomer en er waren overal mensen, vooral toeristen. Iemand moet de politie hebben gebeld, en deze vent kwam op een motor aanrijden. Ik rende weg, maar toen draaide ik me om, keek naar hem en maakte deze foto. Die keer be ik goed weggekomen, net als mijn camera.