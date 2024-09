De fotograaf die zichzelf een kartonnen tweelingzus gaf

Jessica Richmond vertelt het verhaal van haar tweelingzus Connie, die ze zelf uit een stuk karton heeft geknipt. De ouders van Jessica vertelden haar als kind hele wilde verhalen, waaronder over haar niet-bestaande tweelingzus en hoe zij als baby fictief door een bliksemschicht is geraakt. “Het begon als een onschuldig verhaaltje voor het slapengaan, maar uiteindelijk hebben de verhalen mij als kind erg in de war gebracht.”

De verhalen van haar ouders hebben er ook voor gezorgd dat Jessica nu in haar kunst de perfecte leugen probeert te creëren. Dat doet ze door te werken met hard, onnatuurlijk studiolicht dat voor een vlakke foto zorgt. Ze verwerkt ook bewust huiselijke elementen in de studiosetting. “Het voel ergens vertrouwd, maar tegelijkertijd wordt je perceptie van ruimte en tijd ook verstoord,” zegt ze. “Ik laat alleen de essentiële elementen zien: muren, hoekjes en vloeren zijn zichtbaar, maar je bent nooit in staat om de ruimte te plaatsen.”

Jessica denkt voorlopig wel even zoet te zijn met haar kartonnen tweelingzus, waarvan ze inmiddels al meer dan twintig exemplaren heeft. “Straks is het ook interessant om mezelf te fotograferen naast een exacte kopie van een twintig jaar jongere ik,” merkt ze op.

