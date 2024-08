De foto’s die verbannen werden van Instagram

Jouw verwijderde instafoto’s werden niet zomaar verwijderd in een opwelling, of door een algoritme. Iemand heeft zitten wikken en wegen of de foto zich houdt aan de richtlijnen van het platform – bij Instagram maken echte mensen van de afdeling “commercial content moderation” de beslissing of jouw tietenfoto te tieterig is. Kunstenaars Molly Soda en Arvida Byström verzamelden allerlei verwijderde instafoto’s, die uiteenlopen van expliciet naakt tot een close-up van een onderbroek waar wat schaamhaar onderuit piept, in het nieuwe boek Pics or It Didn’t Happen.

De twee hebben samen meer dan 220 duizend volgers, en plaatsten een open oproep voor inzendingen op Instagram. Ze ontvingen duizenden foto’s van over de hele wereld. In het uiteindelijke boek zijn ongeveer 250 foto’s verzameld die van het platform werden verwijderd – een groot deel is NSFW, maar de foto’s roepen wel de vraag op waarom sommige lichamen – vooral witte, dunne, haarloze, cisgender lichamen – wel acceptabel zijn op sociale media, en andere niet. Ik belde de kunstenaars om meer te weten te komen over hun project.

VICE: Waarom besloten jullie dit boek te maken?

Molly Soda: We zagen dat veel mensen klaagden dat hun foto’s verwijderd werden van Instagram. Arvida en ik hadden er ook al publiekelijk ons beklag over gedaan, dus besloten we er iets aan te doen. We vonden het belangrijk om met Pics or It Didn’t Happen de foto’s die van sociale media verwijderd zijn een nieuw publiek in een nieuwe context te geven.

Het is bij sommige foto’s wel duidelijk waarom ze verwijderd zijn, maar bij andere – zoals de vrouw die haar hoofddoek gebruikt om haar telefoon bij haar oor te houden – niet echt. Waar ligt de grens?

Arvida Byström: Het hangt allemaal van de context af. Die mensen – de contentmoderators die besluiten wat wel en niet verwijderd wordt – kijken naar wat er verder nog in de feed staat. Sommige mensen hebben accounts vol semi-naakte foto’s, en die hebben ze dan al maanden, maar dan wordt één foto gerapporteerd en dan is het opeens van: “Wacht, nu kan dit gezien worden als een pornoaccount” en dan gooien ze het hele ding dicht. Molly: Ik denk dat het er ook vanaf hangt van wie het lichaam is. Bepaalde lichamen worden meer geseksualiseerd dan andere lichamen, puur door de manier waarop we gewend zijn ze te zien.

In welke zin?

Arvida: Instagram zegt wat veilig is, toch? Maar veel dingen worden gezien als seksueel. Je kan een piepklein slipje aan hebben en je geschoren hebben en dan is het oké, maar op een bepaalde manier is dat cultureel meer seksueel dan wanneer je je schaamstreek niet scheert. Dus ik denk dat het een mix is van wat mensen gewoon vies vinden en wat seksueel is. We hebben meer inzendingen gekregen van witte mensen, maar ik denk dat dat ook is omdat witte mensen zich meer in hun recht voelen staan om hun lichaam zo te laten zien.

De Amerikaanse schrijver Chris Kraus – bekend van het boek I Love Dick – schreef het voorwoord van jullie boek. Waarom hebben jullie voor haar gekozen?

Arvida: Onze uitgever wilde graag dat we iemand van buiten onze eigen kring zouden vragen voor het voorwoord. We dachten gelijk aan Chris Kraus. In I Love Dick praat ze veel over vrouwen in de kunstwereld en niet serieus genomen worden. Er zijn veel verschillen tussen ons, maar we hebben ook wel dingen gemeen met Chris; ik heb het gevoel dat Molly en ik erg ondergerepresenteerd zijn in boeken, en toch zijn boeken wat gezien wordt als klassieke kunst en kunstgeschiedenis. Molly: Ja, dat hele ding dat je gezien wordt als een “internetmeisje” en niet gerespecteerd wordt. En ik vond het ook mooi dat I Love Dick in het begin niet zo goed werd ontvangen. Toen het uitkwam was het niet relevant, maar nu is het zo relevant voor onze generatie. Dus het was gewoon logisch.

In het boek zijn vooral vrouwen te zien: in bad, op de wc, in hun ondergoed. Wat zegt dat over onze houding ten opzichte van het vrouwenlichaam?

Arvida: Dit is hoe de maatschappij vrouwenlichamen behandelt, dus we kunnen eigenlijk niks anders verwachten van Instagram.

Molly: Alleen al de comments lezen onder posts die een lichaam laten zien dat iets afwijkt van de norm, bijvoorbeeld met okselhaar, is echt gestoord. Het feit dat iemand op dit punt nog iets geeft om okselhaar snap ik echt niet. Maar het is nog steeds een ding.

Maar is het niet beter geworden? Zijn er dingen die nu niet meer verwijderd worden maar een paar jaar geleden nog wel?

Arvida: Ja, ik krijg nu misschien één comment op mijn okselhaar, terwijl ik er vroeger honderden kreeg.

Molly: Ik denk dat het wel verandert. Maar elk lichaam dat op wat voor manier dan ook afwijkt, krijgt nog steeds negatief commentaar. Maar dat is ook niet zo gek, want Instagram is niet zo anders dan de rest van de maatschappij: elk lichaam dat niet gezien wordt als een mannelijk lichaam wordt gerelateerd aan seks, hoe dan ook. Ik kan een vormloze grote jurk aantrekken en een douchemuts opzetten en dan word ik nog steeds geseksualiseerd.

Als je iets kon veranderen aan de richtlijnen op Instagram, wat zou dat dan zijn? Arvida: Instagram moet consequenter zijn, en ze moeten ook kappen met dingen verwijderen omdat de maatschappij ze misschien ziet als een beetje smerig. Zoals schaamhaar, bijvoorbeeld. Ze moeten ook specifieker proberen te zijn. Op het moment worden verschillende lichamen verschillend behandeld, en dat is gevaarlijk.

Molly: Maar ik zou ze niet helemaal afschaffen. We hebben richtlijnen nodig – ik wil geen dickpics of onthoofdingen zien.

Wat hoop je dat mensen opsteken van het boek?

Arvida: Dat censuur een ingewikkelde kwestie is. Maar het is interessant om vast te leggen waar we nu staan. Over twintig jaar voelt dit misschien heel gedateerd en dom. Ik denk dat sommige mensen dat waarschijnlijk nu al vinden, maar daar doe je niks aan.

Pics Or It Didn’t Happen: Images Banned from Instagram door Molly Soda en Arvida Bystrom is nu verkrijgbaar bij Prestel.

