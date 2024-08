De gast die de WannaCry-ransomware wist te stoppen, is opgepakt in de VS

Op woensdag heeft de Amerikaanse overheid Marcus Hutchins aangehouden, de onderzoeker die zichzelf MalwareTech noemt. In mei besmette WannaCry ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, een Spaanse telecommunicatiebedrijf, en andere doelwitten in Rusland, Turkije, Duitsland, Vietnam, en meer. Hutchins, een onderzoeker van cybersecuritybedrijf Kryptos Logic, had het virus tot stilstand gebracht door een bepaalde website te registreren die in de code van de malware stond.

Hutchins werd gearresteerd omdat er verondersteld wordt hij het Kronos-bankvirus zou hebben gemaakt.

Motherboard kan bevestigen dat een verdachte, genaamd Marcus Hutchins (23), donderdag in de vroege ochtend is vastgehouden in het Henderson Detentiecentrum in Nevada. Volgens een goede vriend werd Hutchins een paar uur later overgeplaatst naar een andere faciliteit.

De vriend vertelde Motherboard dat ze “hem wilden bezoeken zodra het detentiecentrum open ging, maar toen was hij daar al niet meer.” Motherboard heeft de bron anonimiteit beloofd om zijn privacy te beschermen.

“Ik heb opnieuw met de U.S. Marshals gesproken en ze zeiden dat Marcus niet in hun systeem staat. Toen waren we al 18 uur aan het proberen met hem in contact te komen en niemand weet naar waar ze hem hebben meegenomen”, vervolgde de bron. “We weten nog steeds niet waarom Marcus gearresteerd is, en we hebben geen idee waar hij is, en we maken ons extreem veel zorgen over zijn welzijn.”

Een woordvoerder van de U.S. Marshals vertelde Motherboard in een e-mail: “Mijn collega’s in Vegas zeggen dat dit een FBI-arrestatie was. Meneer Hutchins wordt dus niet vastgehouden door de U.S. Marshals.”

De FBI bevestigde onze vraag naar commentaar, maar gaf niet tijdig antwoord voor de publicatie van dit stuk.

Kort voor zijn arrestatie was Hutchins in Las Vegas tijdens Black Hat en Def Con, twee grote jaarlijkse hackersconferenties.

“We zijn er van bewust dat een burger van het Verenigd Koninkrijk gearresteerd werd, maar dat is een kwestie voor de bevoegde instanties in de VS”, meldde een woordvoerder van het Nationale Misdaadagentschap van het Verenigd Koninkrijk in een mail.