De gast die Twitch kapotspamde wordt eindelijk vervolgd

Streamingreus Twitch opende vorig jaar de jacht op een onbekende man die de dienst had overspoeld met haatdragende spamberichten. En nu lijkt het erop dat ze hun verdachte hebben gevonden. Brandan Lukus Apple uit het Canadese British Columbia zou de man zijn die de bakken met narigheid over de streamingdienst heeft uitgestort.

In 2017 werden meer dan 1000 kanalen op Twitch kapotgespamd met meer dan 150.000 berichten verstuurd met de spamtool ChatSurge. Dat blijkt uit de aanklacht van Twitch. In de berichten van Apple stond vaak de standaard haatdragende rotzooi die je op internet vindt. Om iets toen aan al deze nare berichten vroeg Twitch een rechterlijk dwangbevel aan om de identiteit van de persoon achter het IP-adres uit British Columbia te achterhalen. ChatSurge en de providers van de e-mailaccounts waarvan Twitch vermoedde dat ze van de persoon achter de spam waren, kregen ook zo’n ding op te mat.

In een civiele zaak uit 2017 laat Twitch weten dat ze ChatSurge in verband hadden gebracht met aan een IP-adres uit het stadje Coquitlam in British Columbia. De gast achter spamtool kon gepakt worden op een stream aan dat ding had zitten werken.

Volgens de Canadese nieuwsdienst CBC wordt Brandan Apple – die in Coquitlam woont – nu aangeklaagd voor “wangedrag met betrekking tot computerdata.” Daarnaast heeft hij ook een civiel dwangbevel tegen zich waarin het hem verboden wordt om “enige robot, bot, crawler, spider, blacklisting software of andere software” te maken die bedoeld is voor het gebruik op Twitch. De aanklacht van digitaal wangedrag is nog niet bewezen, en Apple mag in februari zijn verhaal doen. Volgens CBC heeft Apple daar nog niets voor ingediend.

Streamers op Twitch bevinden zich in nogal een unieke kwetsbare positie, en worden vaak aangevallen door hun eigen kijkers. Soms neemt dit de vorm aan van irritant gedrag tijdens een game (ook wel “stream sniping” genoemd), of het veel gevaarlijkere SWAT-ing, waarbij een kijker bij de politie melding maakt dat er een nep-noodgeval is bij de streamer in de hoop dat ze massaal uitrukken. En dat is niet de enige vorm van wangedrag. Haatdragende spam komt ook veel voor.

De moeite die Twitch in de Apple-zaak in Canada stopt, laat in ieder geval wel zien dat ze er iets aan doen om het leven van hun streamers iets beter te maken.