De gefrituurde tarantula’s in Cambodja raken op

In het tweede seizoen van Gordon’s Great Escape proefde professionele schreeuwer Gordon Ramsay gefrituurde tarantula, een populaire snack in het gedeelte van Cambodja waar hij op dat moment was. Hij pakte er een uit een pan hete olie en slikte met succes de poten van het beest door, maar slaag er niet in de buik te eten. “Mag ik zeggen dat ik liever de pootjes heb?” zei hij, vlak nadat hij de half gekauwde spinnendelen in de modder spuugde. Ik ben dol op witte mensen die respectvol genieten van allerlei wereldkeukens!

De lokale bevolking stelt gefrituurde tarantula’s iets meer op prijs, hoewel ze tegenwoordig ook vaak op de Instagrampagina’s van toeristen verschijnen. Maar misschien gaat dit over een tijdje veranderen. Volgens Agence France-Presse (AFP) hebben ontbossingen en oprukkende steden ertoe geleid dat het leefgebied van de spinnen is gekrompen, en de onophoudelijke vraag van toeristen betekent dat de tarantula’s die zijn overgebleven veel te snel achter elkaar worden gevangen. “ A-ping zijn beroemd in Cambodja, maar er zijn niet veel meer. Ze zijn zeldzaam geworden,” zegt Chea Voeun, een insectverkoper in Skuon, een dorp dat bekendstaat als het ‘spinnendorp’, tegen AFP. Tien jaar geleden kostte een tarantulasnack minder dan een dubbeltje, maar nu ligt de prijs tegen de volle euro aan.

Sommigen geloven dat het eten van tarantula’s – lokaal bekend als a-ping – begon uit noodzaak onder het bloeddorstige regime van Rode Khmer van Pol Pot. Duizenden hongerlijdende Cambodjanen ontdekten dat de grote aantallen tarantula’s gemakkelijk te vangen en in een handomdraai in een lekker snackje te veranderen waren.

Foto via Flickr-gebruiker Adam Cohn

De zomer is meestal het drukste seizoen voor zowel insecten als toeristen, dus is het voor verkopers een uitdaging om aan de vraag te voldoen. Business Insider meldde vorig jaar dat tarantulajagers er wel 150 per dag vangen en verkopers er iets van 100 verkopen. “Er zijn twee manieren om de spin uit zijn hol te krijgen,” vertelde een spinnenjager aan The Telegraph. “Normaal gesproken graven we ze uit, maar het is ook mogelijk om een stok in het hol te duwen en te wachten tot de spin aanvalt. Daarna trek je ‘m eruit.”

Als je naar Skuon reist en in de verleiding komt er een te proberen, houd het dan bij de pootjes. Die schijnen niet al te heftig te smaken en heerlijk tussen de tanden te knisperen. Van het hoofd en het lichaam wordt wel gezegd dat ze vaag naar krab smaken, maar de buik wordt vaak een kleine bol vol nachtmerries genoemd. “Het is het enige echt gore deel van het dier,” schreef The Telegraph. “Het zit vol donkerbruine drab waar bijvoorbeeld eitjes, het hart en spinnenuitwerpselen in zitten.”

Volgens het AFP wordt geen enkel land sneller ontbost dan Cambodja: 20 procent van de bossen is sinds 1990 verdwenen. Dus als je nu echt heel veel zin in spinneningewanden hebt gekregen, moet je er waarschijnlijk snel heen.

“De volgende generaties weten misschien niet meer van het bestaan van dit dier, omdat ze zo zeldzaam zijn geworden,” zegt een andere verkoper. “Nu steeds meer mensen bomen kappen om cashewnootbomen te planten, zullen ze verdwijnen.”

