De gemiddelde stijve penis is met 24 procent gegroeid en we hebben geen idee waarom

Wetenschappers staan versteld van, en zijn ook enigszins bezorgd om, een “wereldwijde” toename van 24 procent in de gemiddelde stijve penislengte van 12,2 cm naar 15,2 cm – aldus een nieuw onderzoek dat door een team onderzoekers van Stanford University, Emory University en een aantal Italiaanse universiteiten werd gepubliceerd.

In het onderzoek werden 75 verschillende onderzoeksverslagen bekeken, gepubliceerd tussen 1942 en 2021, waarin de afmetingen van de stijve penissen van in totaal 55.761 mannen werd vermeld. Ze maakten zeker dat er alleen verslagen werden bestudeerd waarin wetenschappers de metingen afnamen – in plaats van dat patiënten zelf hun lengte rapporteerden – en sloten onderzoeken uit waarbij er metingen werden afgenomen na een bekkenoperatie. Uit het onderzoek van Stanford University kwam de ondervinding dat er “een toename in de gemiddelde stijve penislengte in mannen tussen 1992 en 2021” was, “in verschillende geografische gebieden en populaties.”

Videos by VICE

Het baart de wetenschappers zorgen dat ze niet weten waarom stijve penissen groter worden, hoewel ze wel een paar theorieën hebben. Ze speculeren dat er wereldwijde omgevingsgerelateerde oorzaken zijn, die ook in verband kunnen worden gebracht met het feit dat jongens (en meisjes) veel eerder door de puberteit gaan dan vorige generaties. Ze suggereren ook dat een “sedentaire levenswijze” zou kunnen leiden tot hormonale veranderingen die penislengte laten groeien.

“We kunnen speculeren dat deze veranderingen in verband kunnen worden gebracht met de observaties dat jongens mijlpalen in de puberteit tegenwoordig op een jongere leeftijd behalen,” schrijven ze. “Onderzoekers hebben de hypothese dat een sedentaire levensstijl, obesitas of een grotere blootstelling tot hormoonverstorende stoffen een rol kunnen spelen.”

De onderzoekers merken ook op dat er wereldwijde afnames in de hoeveelheid zaadcellen in sperma en testosteronniveaus zijn en een toename in testiculaire tumoren, waarvan de oorzaak ook nog een mysterie is, maar die ook zouden kunnen worden veroorzaakt door wereldwijde veranderingen in omgevingsfactoren.

Stanford Medicine interviewde Michael Eisenberg, een van de auteurs van het onderzoek, die zei dat het team deze toename in penislengte niet had verwacht: “Met oog op de trends die we in andere metingen van mannelijke reproductieve gezondheid hadden gezien, dachten we dat er een afname in penislengte zou kunnen zijn door diezelfde blootstellingen aan de omgeving,” zei hij. “De toename vond ik een relatief korte tijdsspanne plaats. Elke verandering in deze ontwikkeling kan zorgwekkend zijn, omdat ons voortplantingssysteem een van de belangrijkste onderdelen van de menselijke biologie is. Zo’n snelle verandering betekent dat er krachtige dingen met onze lichamen gebeuren. We moeten deze ondervindingen proberen te bevestigen en, als ze bevestigd worden, de oorzaak van deze veranderingen zien te achterhalen.”

Eisenberg speculeerde dat “blootstelling tot chemische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen of hygiëneproducten” de hormoonniveaus van mannen zou kunnen veranderen.

Men moet wel een paar dingen in gedachten houden wat betreft dit onderzoek. Hoewel het een rigoureuze meta-analyse is, zijn er miljarden mannen op de wereld en heeft dit onderzoek naar slechts 55.000 mannen gekeken. De onderzoekers merken ook op dat metingen van de penis kunnen worden beïnvloed door temperatuur en lichaamsgrootte, evenals andere factoren. Vrijwilligersbevooroordeeldheid zou ook kunnen bestaan, maar de onderzoekers schrijven dat dit door de jaren heen niet consistent genoeg zou moeten zijn gebleven om tot de huidige resultaten te leiden.

“Gezien de belangrijke implicaties van genitale ontwikkeling voor de urinaire- en voortplantingsfunctie zouden er in de toekomst meer onderzoek moeten worden gedaan om deze trend te bevestigen en de oorzaak te identificeren.”

_Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Motherboard.

_

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.