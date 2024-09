De geneeskracht van een goeie Chinese soep

“Heb je je soep al opgedronken?” is iets wat mijn moeder me al vraagt sinds ik oud genoeg ben om een lepel vast te houden. Datzelfde gebeurt hoogstwaarschijnlijk aan de tafels van talloze Aziatische gezinnen over de hele wereld.

Toen ik opgroeide haatte ik de brouwsels waarvoor mijn moeder urenlang in de keuken had staan hakken, kruiden en stoven. Haar met veel liefde bereide bouillon van lotuswortel met pinda’s of kruidensoep met appel en peer goot ik als ze even niet keek weg in een plantenpot.

Wat de kieskeurige jeugdversie van mezelf toen niet besefte, is dat soep in de Chinese keuken veel meer is dan een kommetje vloeistof. Van kip- en ginsengsoep om astma te genezen tot de rustgevende kracht van waterkersbouillon sai yeung choy tong en soep gemaakt van zeldzame eetbare vogelnesten om de huid beter te maken: Chinese koks gebruiken soep al eeuwenlang als geneesmiddel.

