Laten we het ‘ff’ over deze NIX18-sticker hebben

Oude mensen, mensen die weten hoe hypotheekrenteaftrek werkt of hoe je een vouwwagen opzet, mensen die elke woensdag thuisblijven om de nieuwe herhaling van Midsomer Murders op tv te kijken in hun koophuis en die op verjaardagen altijd hetzelfde verhaal vertellen over hoe ze zich onder hun dienstplicht hebben uitgeluld, snappen niks van jonge mensen. Dat is niet zo erg — jongeren verzinnen juist de hele tijd nieuwe dingen zodat oudere mensen hen niet begrijpen, zoals oude mensen zich ook ooit tegen de vorige generatie hebben afgezet door dingen te doen als swingdansen op beatmuziek die ze stiekem luisterden op de kortegolfradio. Allemaal prima. Het wordt pas pijnlijk als oude mensen gaan proberen om jonge mensen te begrijpen, door binnen te treden in de wereld van een generatie waar ze niet thuishoren. Als je moeder het woord rapper (“wrapper”) probeert uit te spreken, als Jeroen Pauw probeert mee te praten over vlogs, of als lokale politici zich inzetten voor iets als een ‘graffiti-blije zone‘.

Als mensen van boven de veertig proberen om jongeren aan te spreken op een voor jongeren ‘pakkende’ manier, gaat dat per definitie mis. Dat is jammer voor die mensen, want ze doen zo hun best, en waarschijnlijk leeft Jeroen Pauw ook niet per se met het idee dat hij op deze wereld is gekomen om het te hebben over hoodvlogs. Maar soms levert het dingen op die zo absurd zijn dat ze niet onopgemerkt voorbij kunnen gaan. Kijk even naar onderstaande foto. De foto werd gisterochtend gemaakt, maar is ongetwijfeld al een stuk langer te zien. Laat de foto even op je inwerken. Besef iets.



Foto door Tim Calis via

Laat me je eerst wat context geven, dan zal ik daarna proberen uit te leggen wat hier staat. De foto werd gisteren gemaakt bij de Spar op de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een supermarktje waar je energiedrankjes, koekjes en andere dingen kunt kopen die je nodig hebt om een dag op de hogeschool te overleven. Ze verkopen er ook bier, voor als je echt een saai college hebt. Maar de sticker duikt ook op andere plekken op, zoals op de Erasmus Universiteit. Ik weet ook niet hoe lang deze sticker er al hangt, maar dat doet er niet toe. Hij hangt er nu.

Het is misschien een beetje te intens om meteen vol in de tekst van de sticker te duiken. Laten we ‘m daarom even per segment bekijken, en dan linksboven beginnen.

<25 jaar? Laat je ID ff zien

Oké, weet je wat: dit gaat nog wel. Het winkeltje vraagt mensen van onder de 25 om zich te legitimeren, zodat het meisje achter de kassa niet hoeft te schatten of je 17 of net 18 bent. Het is nog veel moeilijker om te schatten of iemand 24 of 26 is, maar laten we coulant zijn. Je moet ergens een grens trekken. Ze vergeten alleen ‘ff’ te zeggen dat deze regel alleen geldt als je drank of sigaretten koopt, maar een sticker van het formaat abriposter is ook niet wenselijk, dus deze mogen ze ook hebben. Over het woord ‘ff’ ga ik ook niet moeilijk doen. Iedereen gebruikt dit woord. Het is eigenlijk dom dat het nog niet is opgenomen in de Van Dale. Als de sticker hier was opgehouden had dit stuk niet bestaan. Maar de sticker houdt hier nog lang niet op. God, had deze sticker hier maar opgehouden.

<18 jaar? Dan nog ff no smoke en/of alcohol voor jou

Ik snap niet eens wat hier staat. Ik snap wel wat ze bedoelen: als je een kind bent mag je hier geen drank of peuken kopen. Dat is de wet. Mensen weten dit. Maar waarom de fuck zou je dit zo opschrijven? Zelfs als je denkt dat dit is hoe ‘de jeugd’ praat, waarom zou je het dan in hun eigen gekke taaltje opschrijven? Zou er ergens in het land één minderjarige rondlopen die het snode plan had om ondanks de regels en de NIX18-campagne een pakje Marlboro Light te kopen, maar deze tekst las en dacht: hmmz, volgens deze coole sticker die mij helemaal aanspreekt nog ff no smoke voor mij. Laat maar, ik koop wel een appel ofzo.

Inderdaad, die mensen bestaan niet. Waarom bestaat deze tekst dan? Mensen – waarschijnlijk mannen met een powerpointpresentatie waarin één of meerdere mindmaps te zien zijn – hebben deze shit bedacht. Daarna hebben andere mensen dit gezien en gezegd: “Dit is een goed idee.” Daarna hebben andere mensen dit gezien en is die sticker gedrukt, verspreid en opgeplakt. Het lijkt me sterk dat bij dit hele proces ook maar één persoon van onder de 25 is betrokken, anders had diegene wel iets gezegd als “ehhh????”

Jattuh? Maken wij ff een melding @de dekaan!

Ik vind dit zelf het domste deel van de sticker, om twee verschillende redenen.

(I) Als je na een halve sticker al geen inspiratie meer hebt, en geen ‘straattaalwoord’ voor stelen kunt verzinnen dat beter is dan het meest gebruikte synoniem voor stelen met -uh in plaats van –en, dan is je concept misschien gewoon niet zo goed. En dat terwijl er zoveel mooie woorden zijn voor diefstal. Klauwen, rippen, nakken, er lagen hier kansen. Maar dat wisten die pantalonmeneren die de sticker hebben bedacht natuurlijk niet. Die domme @ is ook helemaal nergens voor nodig, tenzij ze die melding per e-mail versturen, maar dat zal wel niet. Hoe heeft deze brainstormsessie eruitgezien?

– “Wat is een cool woord voor decaan?”

– “Dat is er denk ik niet, Frits.”

– “Decoenoe? Decanna?”

– “Nee, nee, dit is allemaal niets.”

– “In een brainstorm is niets fout, hè.”

– “Maar die letter c, snappen die kids dat wel? De letter c is zó niet urban.”

– “Oké, dan maken we er dekaan van!”

Dat is dus geen woord. Het slaat nergens op. Ik word hier boos van. Dit hangt op een hogeschool. Mensen weten wat de letter c is.

(II) Hoezo wordt er een melding gemaakt bij de decaan als je shit jat uit een winkel? Wat zijn dat voor regels? Diefstal is strafbaar, en als je een winkeldief pakt moet je gewoon de politie bellen. Met deze regel geef je óf aan dat diefstal (ik bedoel: ‘jattuh’) wel een beetje erg is maar ook weer niet zó dat ze er de politie voor gaan bellen, zoals in elke andere winkel, dus als je al van plan was om ergens een Snickers in je mouw te laten verdwijnen dan kun je het maar beter hier doen. Óf ze hebben totaal geen vertrouwen in de politie, die wel wat beters te doen heeft dan een Snickerdief in de boeien slaan.

Al die pogingen om ‘de jeugd’ te begrijpen, en om tot jongeren door te dringen door je voor te doen als één van hen, hebben nog nooit gewerkt. Jongeren vinden rapworkshops niet cool. Jongeren snappen het best als er op een sticker iets staat als ‘verkoop van sigaretten alleen voor volwassenen’. Maar soms hebben jongeren gewoon geen zin om naar oude mensen te luisteren. Ook niet als die oude mensen elke zin afsluiten met yo, yo.