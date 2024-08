De geniale wiethandelaar Jonas Duclos wil Europa gaan veroveren

Dit stuk verscheen eerder in november 2017 op VICE Frankrijk .

Het is officieel. Voor het eerst is er iemand in geslaagd om op een legale manier wiet te verkopen in Frankrijk. Sind een maand verhandelt de 31-jarige Jonas Duclos in Frankrijk Blue Dream, een cannabissoort die helemaal in lijn is met de Franse wetgeving, en niet meer dan 0,2 procent THC bevat. THC is een van de 85 actieve stoffen in cannabis. Toen Duclos in april besloot om zich op de wietbusiness te storten, zocht hij een manier om het THC-gehalte zo laag mogelijk te houden. In plaats daarvan ontwikkelde hij een wietsoort met een hoge concentratie CBD, ofwel cannabidiol. Anders dan THC heeft CBD geen psychoactieve effecten. Het stofje heeft ook geen bijwerkingen, werkt goed tegen ontstekingen, depressie en angsten. Het is een stofje waar de farmaceutische industrie al een tijd onderzoek naar doet, en waarvan al bekend is dat het helpt tegen multiple sclerose.

Duclos werkte eerder in de financiële wereld als vermogensbeheerder. In april lanceerde hij met zijn collega’s Kévin Goetelen en Bruno Studer het bedrijf CBD420. Nu wil hij met legale wiet Europa veroveren. Zes maanden na de lancering van CBD420 worden zijn producten al in 700 tabakszaken in Zwitserland verkocht. Nu wil hij ook de Franse markt gaan veroveren. Ik vroeg hem hoe hij dat wil gaan doen.

VICE Money: Waarom besloot je om in de wietbusiness te gaan?

Jonas Duclos: Ik heb al vijftien jaar grote problemen met mijn gezondheid. Ik gebruik cannabis al jaren als pijnstiller en ik ben ervan overtuigd dat er nog veel beter gebruik kan worden gemaakt van cannabis als medicijn. Zo ben ik me ook steeds meer gaan interesseren in de manier waarop hennep wordt geproduceerd, en de verschillende manieren waarop de plant wordt gebruikt. Er wordt papier van gemaakt, zeilen voor boten, je kunt het zelfs terugvinden als isolerend materiaal in je huis. Deze toepassingen bestaan al sinds het Chinese Keizerrijk. In Zwitserland verandert de wet die de industriële toepassing regelt snel, en tegenwoordig mag je tegenwoordig cannabis gebruiken met een THC-gehalte van 1 procent, terwijl dat vroeger nog 0,2 procent was. Daardoor konden we ineens een product ontwikkelen dat lekker was om te roken, en in lijn was met de Zwitserse regelgeving. Daar zijn we vol opgedoken.

In Frankrijk is die regelgeving niet veranderd. Het maximaal toegestane THC-gehalte ligt nog steeds op 0,2 procent. Hoe krijg je het voor elkaar om je wiet legaal in Frankrijk te verkopen?

In de meeste landen waar cannabis illegaal is, ligt de grens op 0,2 procent. Daarom hebben we een product ontwikkeld dat aan die grens voldoet, en nog steeds lekker is om te roken.

Wat bedoel je daar precies mee?

Er zit erg weinig THC in de wiet, maar wel veel CBD. We noemen het BlueDream en distribueren het al aan twaalf verkooppunten in Frankrijk.

Voel je wel iets als je BlueDream rookt?

Het merendeel van de mensen denkt dat de effecten van cannabis door THC worden veroorzaakt, maar THC is vooral een psychoactieve stof. De ontspanning van je lichaam komt juist door CBD. Als je BlueDream hebt gerookt, voel je je dus ontspannen.

In Frankrijk roken 700.000 mensen dagelijks wiet. Dat klinkt als een flinke handel.

In april richtte ik samen met mijn twee zakenpartners CBD420 op. We hebben in totaal 100.000 Zwitserse francs van ons spaargeld geïnvesteerd, dat is 89.000 euro. We begonnen de handel vanuit huis. Inmiddels hebben we al meer dan een miljoen franc omgezet [ongeveer 895.000 euro], en we huren een kantoor in een van de mooiste wijken van Genève. Ik ben me ook steeds meer gaan verdiepen in de ontwikkelingen op de Amerikaanse cannabismarkt, en in ondernemingen die actief zijn in de staten waar wiet gelegaliseerd is, zoals Colorado, Californië en Oregon. De wereldwijde markt is inderdaad gigantisch groot. Alleen in Europa hebben we het al over tientallen miljarden euro’s. Na Frankrijk willen we de handel uitbreiden naar Italië en Portugal, en vervolgens naar alle andere Europese landen. We willen ook producten gaan aanbieden die je niet hoeft te roken, zoals snoepjes en drankjes.

