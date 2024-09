De Gentse superband Supergenius is misschien niet heel ingenieus, maar vet zijn ze wel

Supergenius is een superband in de niche. De vier leden beslaan met z’n allen de hoogtepunten uit de Gentse muziekgeschiedenis – van hardcorepunkers Rise and Fall tot aan de hedendaagse postblackmetal-grensverleggers Oathbreaker. En toch klinkt Supergenius niet zoals je zou verwachten met zo’n samenstelling. Waar de afzonderlijke leden bekend staan om hun intense, loodzware en ook pionierende muziek, is de vernieuwingsdrang bij dit project ver te zoeken. Supergenius is zelfs misschien wel volledig pretentieloos, maar – hoe gek het ook gaat klinken – dat is precies wat ze goed maakt.



Na eerder een EP uit te hebben gebracht, kwam de band de afgelopen twee jaar maandelijks bij elkaar om aan een volledig album te werken. Dat album, Supertired, komt op 7 april uit en doet je herinneren aan de hoogtijdagen van Cave In en The Dismemberment Plan – liedjes dus die best wat punk- en hardcore-invloeden hebben, maar nog meer neigen naar gedreven indieliedjes waarbij het lastig is om niet heel hard emo en melodramatisch mee te zingen. Voor mensen – zoals ik – die graag naar die bands luisterden, is Supertired een zeer aangename plaat.



Bassist Vincent Maes kan het zelf nog iets beter uitleggen:

“Allemaal hadden we de behoefte om een album te maken dat niet gaat over A. alles dat je kan haten, B. hoe vreselijk slecht je je kunt voelen omdat je geen vrienden hebt, en C. over hoe kut je je voelt vanwege te veel drugs (of een gebrek eraan).



We wilden een poppy, bij vlagen zelfs blij klinkend album maken. Een album dat voor sommige mensen misschien wel een van die platen wordt die je terugbrengt naar een bepaalde tijd en plek. Eigenlijk precies dat wat goede platen in zich hebben. Zet het album over vijf of tien jaar nog eens op en het zal je terugbrengen naar het moment dat je in de auto zat met je vrienden zonder duidelijke bestemming, en niets om je druk om te maken. De nummers zijn meer ‘ontwikkeld’, er zit meer werk in, en heeft focus – alles is er beter aan.”



Het album komt uit op zowel Consouling Sound als Hyptertension. We mogen hem hieronder alvast laten horen. De band speelt op de volgende data

14/04/2017 – De Kreun, Kortrijk, BE

15/042017 – Muziekodroom Club, Hasselt, BE