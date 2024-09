De gevaarlijke wereld van seksuele ontvoeringsfantasieën

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Voor de meeste mensen is het idee dat je ontvoerd kan worden doodeng. Maar in de bdsm-wereld is de nachtmerrie van de een, de ultieme seksuele fantasie van de ander.

In de afgelopen paar jaar zijn kidnapfetisjen steeds populairder geworden in de kinkgemeenschap, en gewiekste meesteressen verdienen grof geld door te voorzien in die behoefte. Voor kidnapfantasieën is intensieve planning nodig, en er kunnen maanden aan chantage en bedreiging vooraf gaan aan de uiteindelijke nep-ontvoering.

Videos by VICE

In deze aflevering van ‘Slutever’ onderzoekt Karley Sciortino de psychologie achter het verlangen om ontvoerd te worden, en doet ze zelf mee aan een kidnapfantasie om erachter te komen hoeveel werk er in een succesvolle en veilige ontvoering gaat zitten.

