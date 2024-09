De gevangenis van Rikers Island door de ogen van NBA-speler Carmelo Anthony

In deze aflevering van Stay Melo bezoekt Carmelo Anthony de gevangenis van Rikers Island. Carmelo spreekt er met een aantal jonge gevangenen en krijgt een rondleiding door het beruchte complex.

VICE Sports gaat deze week de bak in om erachter te komen welke rol sport binnen de gevangenismuren speelt voor gedetineerden en beleidsmakers. We publiceren verhalen en video’s uit binnen- en buitenland. Zie hier de verhalen die we tot nu toe hebben gepubliceerd.

Videos by VICE

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.