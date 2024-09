De Giletjes bezingen hun gezonde teringhekel aan ganzen in ‘Foie Gras Junkie’

Niemand behalve je oma denkt met Kerst nog aan dat ene kindeke dat te lang geleden is geboren. Kerst draait vooral om achtenveertig uur excessief leven; te veel drinken en te veel eten. En dan vooral te veel vlees, want je gaat minstens twee keer gourmetten. En als je Kerst echt serieus neemt, dan eet je foie gras ook al maak je daarmee de Partij voor de Dieren boos, en is de ganzenlever dit jaar onmogelijk duur. Het draait nu even helemaal om jou (en oké, ook om je familie waar je niet omheen kunt).

De Giletjes hebben alvast hun foie gras afgeslacht voor de Kerst. Met een gezonde teringhekel aan ganzen hebben ze het dier door bokser Jens lens laten slaan zodat de decadente versnapering een week lang kan marineren.

De Giletjes is een punkband uit Amsterdam die ooit in het leven geroepen om de gilet weer terug in het straatbeeld te krijgen. Heb je geen interesse in giletjes en zegt de band je daarom niks, dan zou je de afzonderlijke leden alsnog kunnen kennen. Allemaal hebben ze een indrukwekkend cv en speelden ze eerder in Malle Pietje and the Bimbos, onze persoonlijke favoriet Vrouwen zijn OK en Cheap Thrills. Speciaal voor kerst hebben ze het liedje Foie Gras Junkie geschreven. In de video gemaakt door bandlid Janneke de Jong zie je hoe het arme dier in elkaar wordt gebeukt. Het nummer heeft alles in zich om een regelrechte Kersthit te worden. Rock ’n roll is dood, lang leve foie gras. Bekijk de clip hieronder en ga ze 13 januari zien in Pacific Parc samen met Sex Organs.