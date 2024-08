De Grieken die zich verkleden om hun goden te eren

In de nacht van vrijdag 7 juli gingen honderden aanbidders van de twaalf klassieke Griekse goden de straten van het stadje Litochoro op, wat aan de voet van de berg Olympus ligt. Mannen en vrouwen van alle leeftijden deden – gekleed in hun mooiste witte gewaden en druivenkransen – mee aan de optocht, een onderdeel van het 22ste jaarlijkse Prometheia Festival. Lopend door de straten van het stadje droegen ze fakkels, schilden en speren bij zich, om uiteindelijk de optocht te eindigen in het amfitheater van Litochoro, waar al sinds de klassieke oudheid culturele evenementen worden gehouden.

De dag daarna ging de optocht verder de berg op, naar een heilig bos dat is opgedragen aan Prometheus, zodat de aanbidders de kans hadden om “in verbinding te komen met de wereld van hun voorouders” en “de oorspronkelijke bronnen konden vieren die geboorte hebben gegeven aan ons allemaal,” aldus de organisator van het festival. En dat is niet het enige doel van het festival – elk jaar komen er veel toeristen uit heel Griekenland en andere delen van Europa op af.

