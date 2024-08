De Griekse vrouwen die met koffieprut de toekomst voorspellen

Twee Griekse vrouwen zitten tegenover elkaar op houten stoelen aan een zwarte koffietafel. “Ga niet bij hem terug, jullie zijn niet voor elkaar gemaakt,” zegt de oudste van de twee tegen de ander, haar klant. Ze kijken gebiologeerd naar een witte koffiemok die op het tafeltje staat, en dan met name naar de bijzondere vormen die ze in de koffieprut kunnen waarnemen.

Als je door Thessaloniki wandelt, kun je overal cafés vinden die tasseografie aanbieden, een eeuwenoude vorm van waarzeggerij, waarbij de restanten van een kop koffie worden gelezen. Het kan ook met theeblaadjes of droesem in een glas wijn. De dienst wordt vaak aangeboden op grote borden als je langs de cafés loopt. Bezoekers worden uitgenodigd om een afspraak te maken, of gewoon direct bij de waarzegger aan te schuiven en alle vragen te stellen die ze maar over de toekomst hebben.

Een van de eerste koffiezaken die tasseografie aanbood in deze buurt was café Kismet. De eigenaar van Kismet, Kiriakos Kasiaras, denkt dat het een goede investering was. “Ik opende mijn zaak in 2012, midden in de economische crisis,” vertelt hij. “Ik wist dat mensen positieve dingen over hun toekomst wilden horen. Ik zocht eerst wat waarzeggers, en ik bouwde het café om hen heen. Zo begonnen we, en veel cafés hebben het daarna ook gedaan.” Kismet rekent drie euro voor een koffie en een lezing, en geeft zijn klanten “99 procent kans dat de voorspelling uitkomt.”

Vandaag zijn er vier waarzeggers aan het werk in Kismet. Er staat een rij met mensen te wachten op een consult. Waarzegger Julia komt uit Xanthi, een stad in het noordoosten van Griekenland. De 48-jarige vertelt dat ze al koffie en kaarten leest sinds haar zestiende. Dan is er nog de 56-jarige Fani, die oorspronkelijk uit Istanboel komt. “Mijn oma leerde me de toekomst voorspellen met koffie toen ik zestien was,” vertelt ze. “Mensen komen om te luisteren, maar ook om te praten. Ze weten dat we zeer discreet zijn.”

Fani wil mijn toekomst wel voorspellen. Ze neemt mijn kopje koffie en gooit het bezinksel in een ronde tobbe. Dan draait ze het kopje om over een stuk keukenpapier en schudt ze de laatste paar druppels eruit, zodat er vormen ontstaan onder in het kopje. “Ik doe het nu even snel,” zegt ze. “Normaal gesproken zouden we wachten tot de vormen vanzelf ontstaan.”

Nadat ze me vertelt dat er goede emotionele en financiële voortekens te zien zijn, legt Fani uit wat de vormen en letters waar ze naar zoekt symboliseren. “De H staat voor de dood,” zegt ze, waarna ze aangeeft dat ze dit niet aan haar klanten vertelt als ze er daadwerkelijk een ziet; ze laat ze daar liever zelf achter komen. “D is de beste letter, die staat voor liefde en kracht, afhankelijk van of hij naar links of naar rechts vormt.”

Fani ziet haar werk als een belangrijke dienst voor de gemeenschap. “Mensen willen iets weten over hun toekomst, zodat ze kunnen geloven dat er iets beters aankomt, vooral op het gebied van de liefde. Daar willen de mensen het liefst iets over horen.” Pas daarna willen mensen meestal iets horen over geld, en daarna pas over hun gezondheid. Fani vindt dat koffie lezen een geaccepteerde, waardevolle bezigheid is. “De priester heeft me op het hart gedrukt dat de toekomst voorspellen geen zonde is,” zegt ze, terwijl ze naar het kruis wijst dat om haar linkerhand hangt. “Deze heb ik van de aartsbisschop gekregen.”

De klanten die hier vandaag zijn lijken overtuigd. “Veel van wat ze ons vertellen komt uit,” zegt een van Julia’s wachtende klanten. De 27-jarige Konstantina, een student uit Thessaloniki, wacht op haar beurt om te horen wat de toekomst haar zal bieden. “Het is gewoon voor de lol,” zegt ze. “Ik ben geen hele grote fan, maar ik vind het leuk. Ik kom hier om antwoorden te krijgen op specifieke vragen over mijn liefdesleven.” Als de koffie even later arriveert, slaat ze de warme drank in een keer achterover. Julia draait het kopje om, schudt de prut eruit en wacht totdat Konstantina’s toekomst zich openbaart.

Dit verhaal verscheen oorspronkelijk bij VICE Griekenland