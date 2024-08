De griezelfoto’s van deze kunstenaar zijn om je dood te lachen

Deze fotoserie verscheen eerder in ons Photo Issue . Bekijk meer series uit het magazine op deze interactieve site.

Jaimie Warren houdt van spookhuizen, en vindt het vooral leuk om dan zelf degene te zijn die bezoekers de stuipen op het lijf jaagt. In haar spookhuisfoto’s speelt ze dan ook zelf de rol van een onthoofde bediende, of een mummie die geduldig op de gang staat te wachten tot-ie eindelijk weer een nieuw slachtoffer doodsangsten mag bezorgen.

Het werk van deze multidisciplinaire kunstenaar verscheen voor het eerst in ons magazine in 2004, en sindsdien verkleedde ze zich voor ons ook als Yoda, noedels, Karl Lagerfeld, Justin Timberlake en die enge clown van It. Deze serie legde ze vast bij de kunstenaarskolonie Yaddo in Saratoga Springs in New York, waar ze momenteel in residentie zit. De decadente oude huizen die ze daar aantrof vond ze onheilspellend, maar ook behoorlijk inspirerend. Het resultaat bekijk je hieronder (let vooral ook even op de kapstok).

Zelfportret als enge jas, 2019

Zelfportret als iemand die een taart in het gezicht krijgt van een onzichtbaar spook, 2019

Zelfportret als het meisje uit The Exorcist, 2019



Zelfportret als Pazuzu in het bos, 2019

Zelfportret als iemand die een lijk in een vuilniszak versleept, 2019

Zelfportret als mummie, 2019

Alle foto’s zijn genomen in Yaddo in Saratoga Springs in New York. Foto’s gemaakt door Antonius-Tín Bui.