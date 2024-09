Een Fransman liet rupsen wekenlang achter elkaar aanlopen tot ze elkaar opaten

Laten we het even hebben over deze video van rupsen die achter elkaar lopen in een bizar rechte lijn. Is dit weer een manier waarop Moeder Natuur ons wil laten merken dat we op moeten rotten van de aarde?

Er zijn veel video’s van mensen die dit bizarre fenomeen in hun eigen achtertuin filmen. En iedereens reactie is ongeveer hetzelfde: “What the fuck?“

Wat zijn ze in hemelsnaam aan het doen? Zijn ze aan het samenzweren om ons allemaal te vermoorden? Waarom gaat dit allemaal zo perfect georganiseerd?

Het is een normaal onderdeel van het leven van de Thaumetopoea pityocampa of dennenprocessierups. Dat is een soort mot die in het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika, een stukje van het Midden-Oosten en het zuiden van Europa woont. Maar door warme winter en klimaatverandering, komen ze ook steeds meer deze kant op.

Ze laten wel een heerlijk spoor van feromonen achter als ze langs trippelen. Maar het is geen human centipide-achtige rupsenorgie zoals je misschien zou verwachten. Ze marcheren met z’n allen naar een plek waar ze zich kunnen ingraven en een coconnetje kunnen maken. Elke rups wordt voortgetrokken door zich vast te bijten aan de reet van de rups er voor en daar lekker aan te knagen. Aan het begin van deze bizarre verpoppingspolonaise is een rups die later vaak een vrouwtje wordt.

Er zijn polonaises gesignaleerd met meer dan driehonderd rupsen volgens een blogpost van Terrence D. Fitzgerald, professor in de biologie aan de State University of New York.

De Franse entomoloog (insectenwetenschapper) deed onderzoek naar rupsen en kleurrijk verslag in zijn boek The Life of the Caterpillar uit 1916

“Ze lopen in een enkele, doorlopende rij, elke rups met zijn hoofd aan het achterste van de rups voor hem… Geen enkele Griekse filosoof op weg naar een Eleusis festival liep ooit zo ordelijk. Dat is waarom deze knager van de den de naam processierups draagt.”

Fabre experimenteerde met hoe ze marcheerden. Hij liet ze in cirkels achter elkaar aan lopen om te zien hoe lang het duurde voordat hun “leider” dit door zou hebben en weer de in een rechte lijn zou gaan wandelen. Hij dacht dat het enkele minuten zou duren. Maar wat gebeurde is nogal grimmig: ze bleven meer dan een week in rondjes lopen. “De hoofdloze processie heeft geen vrijheid meer, geen eigen wil: het is louter nog een machine,” schreef hij. Interpreteer die nogal duidelijk metafoor voor de zinloosheid voor het menselijk bestaan hoe je wilt. Maar sterf niet in een polonaise als een processierups.