De grimmige werkelijkheid achter het jaaroverzicht van Pornhub

Pornhub maakt elk jaar een overzicht waarin staat hoeveel porno mensen kijken en welke genres populair zijn. Het jaaroverzicht wordt geschreven in de eigenzinnige, luchtige stijl van het bedrijf.

Afgelopen jaar bleek ‘celebrity porn’ een van de populairste genres op de site te zijn. Als je daarnaar zoekt, krijg je sekstapes van beroemdheden als Belle Delphine, Kim Kardashian en Lena the Plug te zien. Maar dat is niet het enige: de rest van de zoekresultaten zijn namelijk video’s van beroemdheden – vooral vrouwen – die niks met porno te maken hebben, zoals Miley Cyrus, Selena Gomez, Taylor Swift en Gal Gadot.

Aangezien Pornhub niet in staat of bereid is om dit soort video’s te controleren, krijg je veel deepfake-porno van deze vrouwen te zien, die zonder hun toestemming op het platform is verschenen.

Er werd in 2019 bijvoorbeeld meer dan 9 miljoen keer gezocht naar Ariana Grande en 7,3 miljoen keer naar Selena Gomez. Gebruikers krijgen dan meteen deepfake-video’s van hen te zien – iets wat tegen Pornhubs beleid in gaat. Daarin staat namelijk dat er alleen porno met wederzijdse toestemming mag worden geplaatst.

De pornografische deepfakes verschijnen op de eerste pagina van de zoekresultaten en zijn volgens de eigen statistieken van Pornhub duizenden keren bekeken. Dit soort video’s zijn ook nog eens lucratief voor de site, omdat je een advertentie te zien krijgt als je ze wilt bekijken.

Er wordt al langer discussie gevoerd over wat bedrijven met deepfakes zouden moeten doen. In februari 2018 sloot Pornhub zich aan bij Reddit, Discord, Twitter en andere sites door te zeggen dat ze deepfakes zouden verbieden. Je kunt niet meer zoeken op ‘deepfake’ en de site heeft een aantal kanalen offline gehaald die uitsluitend deepfakes plaatsten. Toch zijn er nog steeds erg veel deepfakes op Pornhub te vinden.

Statistieken van pornosites moeten met een korrel zout worden genomen, omdat we ze niet onafhankelijk kunnen controleren. De enige indicatie dat mensen op Pornhub miljoenen keren naar beroemdheden zoeken, is dat de site ervoor heeft gekozen om dat in het jaaroverzicht te vermelden. Daarmee laat Pornhub zien dat ze weten hoeveel mensen er op de site zitten en waar ze naar zoeken. En dat er dus nog steeds porno zonder wederzijdse toestemming op hun site staat, ook al heeft het bedrijf meerdere keren gezegd dat dit niet is toegestaan. Dat toont aan dat bedrijf er niets tegen kan doen, of zelfs dat het Pornhub gewoon niet uitmaakt.

Pornhub heeft niet gereageerd op ons verzoek om commentaar.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.