De grofste leugens die we onze moeders vertellen in zes woorden

Als we heel eerlijk zijn liegen we met zijn allen een boel bij elkaar. Een slap excuus over waarom je niet mee naar een borrel komt met vrienden of waarom je (door die bus die “echt weer niet” kwam opdagen) te laat aankomt op je werk, voor de tweede keer in een week. Maar wanneer het gaat om onze moeders durven we onze grenzen weleens te verleggen en een leugen van gigaformaat uit onze mouw schudden. Omdat we ze niet willen kwetsen, omdat we ons voor onszelf schamen of omdat het feit dat de Berlijnse muur is gevallen misschien nét iets te schokkend is voor onze net uit een coma ontwaakte mama. Dit zijn de grofste leugens die aan al die leuke, maar soms erg naïeve, moeders werden verteld, in zes woorden.

“Nee, dat is verf, geen speed” – Clémence, 31

Videos by VICE

“Chanel nr.5 vervangen met goedkope meuk” – Fleur, 23

“Je vriend is helemaal geen lul” – Lissa, 25

“Dat zijn niet mijn dode dieren” – Gwen, 27

“Nee mam, ik heb niet geblowd” – Nils, 27

“Ik betaal het echt snel terug” – David, 28

“Mijn vriendin is echt niet zwanger” – Jeffrey, 25

“Ik heb nooit betaald voor seks” – Alex, 24

“Ik werd gekidnapt door witte bestelbus” – Gitte, 33

“Ufo in stadspark vervaagde mijn tijdsbesef” – Joke, 38

“Nee, ik heb geen coke gebruikt” – Femke, 27

“Ik heb die €200 niet gestolen” – Polly, 27

“Zou nooit tegen je liegen, mama” – Koen, 33

“Die bolero staat je erg goed” – Lisa, 25

“Wauw mam, dat klinkt interessant zeg” – Wout, 25

“Ik leen echt niet zoveel bij” – Emma, 32

“Ik maak echt het gymnasium af” – Gwen, 27

“Ik zal mijn fietslamp laten fiksen” – Tim, 27

“Ik zie echt helemaal geen rimpels” – Maud, 23

“Ik klikte gewoon msn weg, hoezo?” – Bob, 32

“Maar dat is een neppistool mam!” – Roel, 33

“Op familiefeesten ben ik nooit high” – Thomas, 32

“Dat groene is eco-tabak uit Nederland” – Bo, 27

“Ik heb je vibrator nooit gezien” – Heidi, 22

“Ik heb nooit een trio gehad” – Anna, 29