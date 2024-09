De grootste lsd-dealer van het darkweb organiseert een kunstwedstrijd

Illustraties van genomineerde leden van The Majestic Garden. Alle afbeeldingen zijn inzendingen voor de wedstrijd

Het begon met een gecodeerde e-mail. “We zijn bezig met een interessant project,” stond er in het bericht van jesusofrave. “En kwamen jouw naam tegen.”

Wanneer de grootste lsd-dealer van het darkweb zegt dat-ie bezig is met een “interessant project” kan je ervan uitgaan dat het daadwerkelijk interessant zal zijn, zelfs als je twijfelt of je wel wil dat je naam wordt verbonden aan zoiets.

Ik klikte op de bijlage die aan de mail bevestigd was, en die bracht me naar een blogpost op The Majestic Garden. Dit is een van de meer betrouwbare drugsmarkten op het darkweb; een plek waar de liberale waarden van The Silk Road nog steeds worden gelden. En wat bleek: een “interessant project” was nogal zacht uitgedrukt.

De aankondiging van de wedstrijd

De blogpost legde uit dat jesusofrave op het moment een kunstwedstrijd organiseert. Het enige wat je hoeft te doen is drie mensen op de markt te nomineren (leveranciers, moderators, verkopers, behulpzame communityleden) die het verdienen om hun gelijkenis vereeuwigd te zien worden op een lsd-zegel. Daarna, als “de geestelijken” (de woordvoerders van jesusofrave) de genomineerde een waardige kandidaat vinden, win je zelf een beetje lsd (de post is vaag over de precieze hoeveelheid).

Dit is geen slechte deal, maar het zijn de kunstzinnige types die aan het langste eind trekken in deze wedstrijd. Kunstenaars zijn uitgenodigd om één, meerdere of alle personages te tekenen die genomineerd zijn door andere leden. Vervolgens zal de kunstenaar voor elke tekening die door de geestelijken worden uitgekozen om deel uit te maken van de uiteindelijke prent, honderd zegels winnen.

Maar als de geestelijken je tot “grootmeester” benoemen – de persoon die alle schetsen bij elkaar brengt in één grote collage die in de toekomst op de zegelvellen wordt gedrukt – zal je genoeg lsd krijgen voor jezelf, je vrienden, en alle bezoekers van Burning Man.

Avengers, de oprichters van The Majestic Garden



Om precies te zijn, zal de grootmeester 10.000 zegeltjes ontvangen (100 microgram per dosis), wat omgezet in geld een aardige prijs is. Zelfs als je het in grote hoeveelheden koopt, kosten 10.000 zegeltjes je al 10.000 dollar. De zaken gaan echter goed voor jesusofrave, en blijkbaar willen ze anderen in de weelde laten delen. “We zijn van mening dat meer lsd in de wereld iets goeds is,” legde jesusofrave uit.

Dat de wereld een betere plek zou zijn als meer mensen aan de lsd zitten, is in essentie de filosofie achter The Majestic Garden (TMG). De marktplaats werd opgericht door de LSD Avengers (een onafhankelijke lsd-test- en beoordelingsgroep, die er al is sinds de originele Silk Road). Er is geen eigenaar die bitcoins vast heeft staan en van commissies profiteert: kopers en verkopers maken onderling afspraken met elkaar.

Een nogal letterlijke representatie van “Kittenhuffer”



Gedecentraliseerde markten zoals TMG zijn ontwikkeld om de veelvuldigheid van ‘exit-scamming‘ tegen te gaan (de marktplaats dichtgooien en ervan doorgaan met de bitcoins van je klanten). Een individuele verkoper kan nog steeds verdwijnen, maar dat zal alleen invloed hebben op de mensen die nog op bestellingen van hem wachten, niet op elke koper en verkoper die de site gebruikt.

TMG heeft strenge regels als het gaat om wat er verkocht kan worden; het blijft voornamelijk beperkt tot lsd, xtc, wiet en paddo’s. The Avengers krijgen geen geld binnen, afgezien van vrijwillige donaties (en waarschijnlijk genoeg lsd om de volgende honderd jaar op te trippen).

Mijn nominatie



Tot mijn verbazing zag ik dat mijn gebruikersnaam, OzFreelancer, ook genomineerd was samen met mijn darknetzusters 3Jane en Cher. Ik hoop dat mijn nominatie een erkenning was van mijn journalistieke verdiensten, maar ik heb het vermoeden dat het te maken had met het feit dat meiden op het darkweb zeldzaam zijn, en Opulent hoopte wat tieten te zien.

Ik besloot dat ik maar beter mee kon doen en stelde drie darkwebbeveiligers voor: Guru, Pine en Astor (RIP). Zij hadden mij en ontelbare andere mensen geholpen om PGP-encryptie en andere veiligheidsmaatregelen te leren in de begindagen van Silk Road.

Ik heb ook DoctorX genomineerd, omdat de man die de afgelopen vier jaar objectief, verstandig en soms levensreddend medisch advies gaf aan de drugsminnende gemeenschap niet mag ontbreken in een collage van darkweb-beroemdheden.

Tot zover heeft de wedstrijd voor veel commotie en een hele rits nominaties gezorgd, maar nog weinig kunstwerken. Misschien is de prijs té groot. In Australië, waar ik woon, wordt een gram (ofwel duizend zegels van lsd) juridisch gezien als een “commerciële hoeveelheid” en kan het leiden tot een celstraf van twintig jaar. “Het was de hoofdprijs in een wedstrijd” zal waarschijnlijk geen geldig excuus zijn als je wordt gepakt.

Mr. Pickles, natuurlijk

Tot nu toe is er een interessante verzameling aan community-leden genomineerd, maar de kunstenaars geven grotendeels de voorkeur aan een dealer met de naam Mr. Pickles. Niet per se omdat hij iedereens favoriete verkoper is (hoewel hij aardig populair is), maar omdat het leuk is om hem te tekenen. Kittenhuffer was ook een favoriet om dezelfde reden.

“Iedereen die erin geïnteresseerd is om de grootmeester te worden die alle personages in een collage samenbrengt, voel je vrij om voorbeelden van je werk of ruwe schetsen voor het definitieve vel met alle karakters op te sturen,” schreef de organisator van de wedstrijd. Op het moment is er slechts een persoon – Hambone505 – die kans maakt op de grote prijs.

Meer schetsen van Mr. Pickles

Dus waarom hebben de organisators deze wedstrijd opgezet? Zoals jesusofrave uitlegt, is het een prikkel voor de artiesten om iets unieks en prachtigs te maken en tegelijkertijd degenen te eren die het meest hebben bijgedragen aan de gemeenschap van het darkweb.

“Kunst heeft altijd al een deel uitgemaakt van de lsd-cultuur,” legde jesusofrave uit. “Circuits [ik neem aan dat hij het heeft over Leary’s 8-circuitmodel van bewustzijn] binnen lsd-stammen hebben hun eigen legendes gecreëerd. De leden vormen een digitaal collectief bewustzijn, dus we wilden dat gevoel vastleggen door met de gemeenschap iets samen te doen.”

Het zijn turbulente jaren geweest voor de darkwebmarkten. Er hebben bij sommige markten grootschalige arrestaties plaatsgevonden en bij andere markten zijn er bitcoins gestolen, wat de dieven miljoenen dollars opleverde. Maar dit soort wedstrijden zijn te herleiden naar de oorspronkelijke Great 420 Sale and Giveaway op Silk Road op 20 april 2012. Ik denk dat nostalgie er veel mee te maken heeft, en een poging om de troepen te mobiliseren.

De wedstrijd is nog steeds bezig. Niemand heeft mij nog geprobeerd te tekenen, maar ik blijf hoopvol, want het zou echt top zijn om vereeuwigd te worden op een lsd-zegel die gedistribueerd wordt aan miljoenen trippers. Stel je voor dat je naar een festival gaat en je je kan afvragen hoeveel mensen aan jouw gelijkenis hebben gelikt.

Dus als je een beetje artistiek bent, dit leest en in een gulle bui bent, voel je dan vrij om een schetsje van mij te maken. En bedenk wat je zou kunnen doen met al die lsd.

Potentiële kunstenaars kunnen hun werk opsturen naar lart@sigaint.org

Eileen Ormsby (OzFreelancer) is een freelance schrijver, eigenaar van allthingsvice.com, en auteur van “Silk Road: The shocking true story of the world’s most notorious online market”.