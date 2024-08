Hoe jouw hoofdlettergebruik in appjes verraadt waar je bent

De vriend van een vriendin van me zei dat hij niet thuis was, maar we wisten dat hij loog. De eerste letter van zijn iMessages waren geen hoofdletters, een duidelijk signaal dat hij vanaf een computer aan het typen was.

iPhones en de meeste Android-apparaten maken standaard een hoofdletter van de eerste letter van een zin, welke app je ook gebruikt. Je kunt die functionaliteit makkelijk uitzetten, maar de meeste mensen doen dat niet. Op een desktop beginnen zinnen in chatapps als WhatsApp, Slack en Skype niet met een hoofdletter. In iMessage gebeurt dat wel op een desktop, maar daar hebben mensen dat vaak juist wél uitgezet, misschien omdat het subtiele verschil tussen een hoofdletter en geen hoofdletter iets duidelijk is gaan maken.

Videos by VICE

Daardoor zijn twee stijlen van communiceren ontstaan die net een beetje van elkaar verschillen: één waarbij alle zinnen een hoofdletter hebben, en één waarbij ze dat niet hebben. De eerste geeft aan dat iemand vanaf zijn telefoon typt, en de tweede geeft aan dat ze dat vanaf een computer doen. Voor de mensen waar je regelmatig mee communiceert – zoals je geliefde, goede vrienden en familie – is dat een manier om te weten wat je aan het doen bent nog voordat je het ze verteld hebt.

Een gesprek dat duidelijk tussen twee mensen op een computer plaatsvindt. Afbeelding: screenshot

Als ik een collega een vraag stel en haar antwoord “Ja” is in plaats van “ja,” weet ik dat ze niet achter haar bureau zit, nog voordat ze het me heeft verteld. Als de vriend waarmee ik had afgesproken ineens “Haha” in plaats van “haha” schrijft, weet ik dat hij onderweg is.

Maar soms werkt het trucje niet.

Als je nieuwe crush bijvoorbeeld “laten we gaan chillen” appt in plaats van “Laten we gaan chillen,” kan dat twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat ze vanaf een computer aan typen zijn, of dat ze hun berichtje hebben aangepast, waarbij de hoofdletter verwijderd is. Als je zeker weet dat degene waarmee je appt op een telefoon typt en je ontvangt een berichtje zonder dat de eerste letter een hoofdletter is, is er een dikke kans dat ze hun berichtje herschreven hebben.

Ik let er ook op dat ik berichtjes naar collega’s vanaf mijn telefoon zonder hoofdletters schrijf, om te verbergen dat ik niet achter mijn computer zit. Een paar andere mensen van de Motherboard-redactie gaven toe hetzelfde te doen.

Dat het verschil tussen ‘a’ en ‘A’ ons om te beginnen al opvalt, is bewijs dat we misschien teveel achter een scherm met elkaar communiceren. Maar wat nog interessanter is, is dat het een klein voorbeeld is van de manier waarop telefoons en computers op subtiele wijze de boodschap van een bericht kunnen veranderen, terwijl de inhoud in principe hetzelfde is.

Je dacht dat je alleen “sorry ik ga het niet redden” zei, maar je kleine s gaf aan dat je waarschijnlijk gewoon op je laptop aan het netflixen was.