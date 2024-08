Beteugel je verveling met deze grote kerst 2017-zoekplaat

Kerst draait natuurlijk niet alleen om naastenliefde, vrede op aarde en de knalrode bezopen snoet van je lieve moedertje. Het draait eveneens om de ballen uit je broek vervelen. Bijvoorbeeld als het eten veel te lang op zich laat wachten, wanneer je neef tijdens het kerstdiner opnieuw vertelt over zijn kapotte waterleiding, of als je urenlang op weg bent naar je schoonfamilie in een uithoek ergens in Zeeuws-Vlaanderen.

En jezelf vervelen is godsgruwelijk saai. Daarom heeft kunstenaarsduo Wilkzor|Knarkibari deze krankzinnige zoekplaat ontworpen – in kerstsfeer, met thema’s die (onder andere) relevant waren in 2017. De volgende keer dat je dorre neef zijn waffel opentrekt kun je deze plaat erbij pakken, en naarstig op zoek gaan naar bijvoorbeeld een kerstclown, of het hoofd van Donald Trump geplakt op een stel kloten. Leuk!

Dit is wat je allemaal kan vinden:

10 Heilige Donaldzakken

4 Fipronilkippen

11 Kerstdrollen

4 Planeten

5 Harvey Weinstrollen

1 Kerstflamoes

3 IJsbeertjes

19 Kerstbomen

7 Ruimte-elven

41 Kerstclowns



Klik hier voor de grote versie!