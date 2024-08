De grote winnaars en verliezers van Ex on the Beach: Double Dutch

In dit seizoen Ex on the Beach: Double Dutch werd er meer dan ooit gefeest, gescholden, aan elkaars haren getrokken, geneukt, geïntimideerd, een grens overschreden en een stomp uitgedeeld. Het programma is er natuurlijk voor bedoeld oerdomheid te demonstreren en elkaar te etteren, maar deze keer werd er een nieuw hoogtepunt bereikt. Sterker, hoe de kandidaten in dit seizoen met elkaar omgingen was eigenlijk niet zo heel leuk meer.

Gister werd de slotaflevering van EOTB:DD uitgezonden. Het programma heeft, naast dat er af en toe een bikinibroek uit de zee komt gelopen, niet echt een spelelement. Daarom maken we zelf de balans op. Welke kandidaten kunnen met een prima gevoel de afleveringen kijken en zichzelf influisteren: “Hey, dit heb ik eigenlijk hartstikke goed gedaan?” Welke kandidaten zullen met het schaamrood op hun kaken de afleveringen terugkijken en denken: jeetje, wat ben ik eigenlijk een ongelooflijke oelewapper? Wie kan er rekenen op een hele hoop boekingen en schnabbels? En wie heeft er uiteindelijk nou echt liefde gevonden? Kortom, wie zijn de grootste winnaars 👑 en verliezers 😢 van dit seizoen? Hierbij een overzicht van de glansrijke kampioenen en de minder gelukkigen, die met de staart tussen de benen hun leven als c-realityster zullen voortzetten.

Brody

Brody 😢

Brody was een driftig mannetje dat zijn territorium bepaalde als een blaffende terriër, maar helaas volgde niemand écht zijn regels. De vervelende pogingen om de dienst uit de delen, bijvoorbeeld dat hij elke ochtend in een badjas op het balkon stond om BRODY BAD te roepen, of schreeuwde dat hij de baas was van het huis, werden gewoon een beetje gênant. Dat vonden ook de andere kandidaten, die hem eigenlijk vooral negeerden.

Brody is natuurlijk een verliezer omdat hij maar bleef proberen bij meisjes, vooral bij Viktor, ook al zeiden ze meermaals nee. Je zou denken dat je op een gegeven moment wel weet wanneer het tijd is om te stoppen. Bovendien: ik heb nog nooit iemand het woord ‘loco’ zo bijzonder zien uitspreken. Zijn mond vormt zich als een soort klein anusje, waarna zijn tong iets te lang achter zijn tanden blijft hangen totdat die ‘L’ en daarna de ‘oco’ in een Brabants-Spaans idioom over zijn weinig bestaande lippen ploffen. Maar allermeest is hij een verliezer omdat hij zomerfashion niet snapt: hij droeg altijd een katoenen onderbroek als zwembroekje én als algemene korte broek waarmee hij over Curaçao paradeerde. Dat staat helaas gewoon heel dom.

Renan krijgt een taartje in zijn gezicht.

Renan 😢

“Ik heb vanaf het begin af aan al tegen Viktor gezegd dat ik geen gevoelens voor haar heb,” bleef Renan herhalen, maar lag keer op keer tóch bij haar tussen de lakens. Totaal logisch, want in Ex on the Beach-semiotiek betekenen daden het tegenovergestelde van woorden. Daar zijn Brody en Diaz trouwens ook een goed voorbeeld van: hoe vaak zij wel niet hebben gepraat over lekker veel pompen, maar het uiteindelijk niet écht voor elkaar kregen.

Renan had eigenlijk wel door dat Viktor hem leuk vond, en hij wellicht haar hart zou kunnen gaan breken. Dat gebeurde ook toen de twee tieten van Yasmine het strand op kwamen gelopen. Hij wilde verder met Yasmine en niet met Viktor. Yasmine vond Renan helaas helemaal niet zo interessant, en ging eigenlijk meteen verder met Elias. Een domper voor Renan, die aan het einde van het seizoen met weinig om handen overbleef, behalve een taart in zijn gezicht. Een verliezer!

Stacy.

Stacy 😢👑

Stacy was in het begin al bezig met Robin. Het hele seizoen lang hebben we een intiem inkijkje gehad in hun seksleven, dat vooral bestond uit missionaris, van achter en een beetje gepijp hier en daar. Stacy was hartstikke verliefd op Robin, en Robin leek dat ook wel te zijn op Stacy. Maar oei, aan ‘t einde van de laatste aflevering wordt door een voice-over duidelijk dat Robin na de opnames al het contact met Stacy heeft verbroken. Desalniettemin heeft Stacy wel de hele vakantie pik gehad, dus wint ze ook een beetje.

Diaz heeft zijn grote liefde gevonden.

Diaz 😢👑

Hoewel Diaz’ gedrag natuurlijk compleet beroerd was – vooral toen hij zich in het begin van het seizoen van zijn slechtste kant liet zien door Viktor te claimen en Renan een klap gaf – blijkt hij toch een winnaar. Op het einde van het seizoen komt een ex op het eiland waar hij, voordat hij meedeed aan het programma, al mee aan het daten was. Hij hoopte al dat ze kwam, want hij vond haar heel leuk. Het doel van het programma is uiteindelijk om liefde te vinden. Die heeft hij gevonden.



Als hij haar mee naar het Ex on the Beach-huis brengt staat de ex van Diaz’ kersverse, nieuwe meisje klaar. Dan schiet Diaz weer uit zijn vervelende mannenslof – hij schreeuwt tegen de nieuwe jongen dat-ie moet oprotten uit z’n kamer, en begint aan hem te trekken, terwijl de nieuwe jongen hem nog rustig probeert uit te leggen dat hij alleen maar even met zijn ex-vriendin wil praten. De nieuwe jongen had er namelijk best lang over gedaan om over haar heen te komen. Diaz is misschien een winnaar op liefdesgebied, maar een flinke verliezer op mens-zijn-gebied.

Viktor 😢👑

Viktor wilde eigenlijk met geen enkele man iets proberen, behalve met haar ex Renan. Een tragisch liefdesverhaal ontstond, waarbij Viktor en Renan steeds verder naar elkaar toe trokken, maar Renan haar, nadat hij twee andere koplampen in de vorm van Yasmine had ontmoet, meteen aan de kant schoof. Brody pakte zijn kans en begon Renan te bedreigen met een hoop geschreeuw en gekakel, in de hoop dat Viktor dit zou lezen alsof hij haar redde uit Renans gemene klauwen. Helaas lukte dat niet. In het programma heeft Viktor verloren in de liefde, maar in het echte leven schijnbaar niet, aangezien ze nu een relatie heeft met het broertje van Brody. Ontzettend veel geluk samen!

Djessy op het moment dat ze beseft dat ze Elias niet leuk vindt.

Djessy 👑

Elias zat in het begin tot het gênante toe achter Djessy’s reet aan, maar Djessy moest er eigenlijk niets van hebben. Aflevering na aflevering wees ze Elias af, want hij moest eerst bewijzen dat hij niet alleen uit was op seks. Uiteindelijk gaf ze hem toch een kans, om even uit te proberen hoe het zou zijn. Ze gaf hem een kus, en daarna leken ze een stel te zijn. Even later was ze hem alweer zat, want ze vond zijn grapjes niet leuk. Elias kon zijn biezen pakken. Ze nam haar beslissingen bewust en weloverwogen, en dat is moeilijk voor elkaar te krijgen in Ex on the Beach, waar de mannen na een slok drank op veranderen in wilden. Winnaar!

Lena 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

Ik denk dat voor niemand deze ervaring zo onstuimig is geweest als voor Lena. Zij was in het begin een soort billenschud-robot, die uit was op veel seks, haren trekken en drama. Ze bepaalde zelf met wie ze het bed deelde, en wanneer wie wat van haar kreeg. Totdat Mezdi in beeld kwam, waar ze toch eigenlijk nog wel gevoelens voor had. Mezdi liet haar weten dat hij niks van haar moest hebben, maar sprong nog wel bij haar in bed. Daarna kwam Ricardo, een jaloerse guy met een enorme pik die het maar niks vond dat Lena het bed had gedeeld met Mezdi, en haar om die reden uitschold met “je bent goedkoop”, “vies meisje” en “fucking hoer”. Maar ondanks alles bleef Lena haar billen schudden, lachen, hield ze zich staande en vertrok ze alleen naar huis. Want wat moet je in godsnaam met twee totaal op hol geslagen guys die geïnteresseerder zijn in elkaar overtreffen dan in haar? Wat mij betreft is zij de allergrootste winnaar van dit seizoen, en hopelijk wordt ze door al haar goedverdienende schnabbels écht vies. Vies, stinkend rijk.