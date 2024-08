De gym waar ruggen en records gebroken worden

Middenin Ohio staat een versleten opslagruimte, die eruit ziet als een martelkamer vol gewichten. Dit is Westside Barbell, een controversiële gym voor gewichtheffers. De sportschool is in 1987 opgericht door Louie Simmons. Hij is een legende in het gewichtheffen, omdat hij zijn eigen methodes heeft ontwikkeld en zijn gym meer dan 140 wereldrecords heeft verbroken.

Maar Louis en een aantal van zijn gewichtheffers gebruiken ook schaamteloos anabole steroïden om beter te presteren. De gym is daar berucht om. VICE Sports reisde af naar Columbus in Ohio om Louie en een paar van zijn gewichtheffers te ontmoeten, en te praten over de cultuur van de gym, de trainingsmethodes van Louie en hun gebruik van prestatieverhogende middelen.

Videos by VICE

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.