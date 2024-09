De Hammarby-ultra’s die vrolijk zingen terwijl ze gearresteerd worden

Zeker als je in Zweden een team in je hart draagt dat niet Malmö FF is, heb je wel eens mindere tijden. Zowel op sportief als financieel gebied is de Zuid-Zweedse recordhouder ver boven de rest van de competitie uitgestegen. Daarom willen de ultra’s van andere clubs vaak graag een indruk achterlaten als hun team dat niet zo goed lukt. Deze indruk is niet altijd even positief, maar dat kan blijkbaar in sommige gevallen ook anders uitpakken.

Zo werd er bij de wedstrijd tegen Hammarby IF ook voor commotie gezorgd door de uitsupporters. Terwijl het team in het stadion met 3-0 verloor, wonnen de ultra’s sympathie van over heel de wereld met hun cynische humor terwijl ze gearresteerd werden.

De politie besloot de onrust in de stad tegen te gaan door de ultra’s in te sluiten. Onder het motto ‘met humor is elke situatie positief’ begonnen ze “Always look on the bright side of life” uit Monty Python’s Life of Brian te zingen. Het was een hilarisch gezicht voor de omstanders en even later voor het volledige internetpubliek.

