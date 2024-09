De Hard Hat Challenge is de domste sport onder bouwvakkers

Het spel is al jaren een geliefde sport onder de bouwvakkers maar sinds kort heeft het internet er een ware trend van gemaakt.

‘Waarom zou je dit doen?’ zal je nu als weldenkend lezer denken. Nou, het komt erop neer dat mensen op een bouwplaats een hele hoop dingen doen behalve dingen bouwen.

Het hele concept van de challenge is niet zo ingewikkeld. De helm moet via de schop op je hoofd terecht komen. Helaas is dat niet zo makkelijk als het lijkt, want op sommige dagen zit de zwaartekracht gewoon een beetje tegen. De bovenkant van de helm is nogal hard en massief (goh), dus als hij andersom op je hoofd valt (of in een rechte lijn tegen je neus klapt) gaat het veel pijn doen.

De ironie maakt dit idee zo perfect. Op de blog constructionjunkie.com klaagde Shane Hedmond juist over de ironie in het spelletje. Hij wees op het feit dat je een veiligheidsmiddel promoot om je mee te blesseren. “Zolang er mensen op de wereld zijn, zullen er domme dingen blijven gebeuren.”

De duidelijk slecht gehumeurde Shane mist de essentie van het spel. Als mensen kiezen om dom te doen en alleen zichzelf daarmee blesseren, is dat het beste gebruik van de menselijke domheid. De ironie geeft het net die extra dimensie waar je als kijker blij van wordt.

Bij de bottle flip challenge vond iedereen je filmpje leuk als het lukte. Bij deze trend zijn echter beide uitkomsten mooi. Als het lukt, mag je trots zijn. Als het niet lukt, levert het hilarische beelden op die je waarschijnlijk nog meer views geven.

Shane heeft gelijk, mensen blijven domme dingen doen, zeker voor aandacht. Daarom blijven de filmpjes binnenstromen. Hieronder nog maar een compilatie van Hard Hat Challenge-filmpjes. Geniet ervan.

